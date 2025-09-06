La selección peruana atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos tras caer por 3-0 frente a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esto refleja la floja campaña que ‘La Bicolor’ realizó durante el presente proceso clasificatoria, logrando 12 puntos en 17 partidos, con dos victorias, seis empates y nueve derrotas. De esta manera, por segundo proceso eliminatorio consecutivo, el ‘equipo de todos’ quedó fuera de la cita mundialista, tras finalizar en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones sudamericanas. En ese contexto, los ánimos aún se mantienen caldeados entre los periodistas y comentaristas deportivos por el pobre desempeño del equipo, lo que ha llevado a un tenso momento entre Mauricio Loret de Mola y Diego Penny en plena transmisión en vivo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE EL TENSO MOMENTO ENTRE DIEGO PENNY Y MAURICIO LORET DE MOLA TRAS LA ELIMINACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA?

En la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección peruana cayó goleada por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo, quedando sin chances por obtener un cupo para el Mundial 2026. Esta eliminación ha causado un sinsabor entre los periodistas deportivos e hinchas, quienes aún mantenían la ilusión de clasificar. Sin embargo, un tenso momento se produjo en el set de ‘Mano a mano’, transmitido por YouTube, cuando Mauricio Loret de Mola intentó animar a sus compañeros a aplaudir en el inicio del programa.

Aunque para sorpresa de muchos, ni Diego Penny ni Michael Succar se sumaron al gesto, mostrando así su disconformidad con el desempeño del equipo y los resultados obtenidos últimamente. “Hay que aplaudir. Nosotros aplaudimos todos los programas. Es parte del programa, no porque perdamos vamos a dejar de aplaudir. La vida continúa. No vamos a cambiar el estilo del programa porque Perú perdió el partido. Aplaude, hermano. No estamos acá para ser hinchas, ellos están del otro lado de la pantalla”, comentó Loret de Mola.

Ante ello, el exarquero nacional, visiblemente molesto e incómodo, contestó que no era el momento adecuado para festejar una eliminación, pues, el equipo de Óscar Ibañez tuvo un pésimo desempeño en su último partido. “Tenemos 1 hora y 50 minutos para hablar de todo. A mí no me da por aplaudir y no aplaudo. No pasa nada. Yo no voy a hacer un ‘tono’. No me da la gana de aplaudir”, indicó. A pesar de la insistencia, Penny pidió, de manera sarcástica, empezar el programa de nuevo. “Ya, sabes que, hay que comenzar de nuevo y aplaudimos todos. Ya, pues, Mauricio, pareces chibolo. Estamos para desarrollar el programa y lo que hemos visto”, finalizó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DE RICARDO GARECA A LA SELECCIÓN PERUANA?

En una nueva edición del programa ‘Vamos al Var’, que se transmite por YouTube, se tocó el tema sobre la virtual eliminación de la selección peruana y la paupérrima campaña que realizó hasta la presente fecha por Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde han pasado tres entrenadores. Por su parte, Pedro García no dudó en intervenir y explicar las razones de una posible llegada de Ricardo Gareca al ‘Equipo de todos’ de cara al próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Según el periodista, Agustín Lozano buscaría traer al argentino como una jugada política para cambiar la percepción de los hinchas sobre su persona y en una posible reelección como presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“No tengo dudas que sea muy factible que venga Gareca, es muy factible, tengo una lectura del asunto, el que plantee que venga Gareca, por ejemplo, el propio Agustín Lozano, con lectura política, dice ‘lo traiga a Gareca y mi 0% de aceptación cambia’. Con esa mirada política, por supuesto que lo plantea, por más que desprecie la opinión, nunca lo subestimes, está un paso más adelante que tú, Lozano es pillo, el pillo está un paso adelante a veces, con mirada política dice ‘lo traigo a Gareca y revoluciono por lo menos el ambiente de la selección’”, dijo.

Por su parte, Alan Diez, integrante del espacio digital, se mostró disconforme, argumentando que el argentino no quiere retornar al Perú precisamente por la presencia de Lozano al mando de la FPF. Sin embargo, el comunicado reveló que el extécnico de Chile mostró su intención de firmar con la Bicolor cuando salió Juan Reynoso, pero nunca se concretó debido a que no se contactaron con él. “Gareca quiso venir cuando quedó fuera Reynoso y se avecinaba la negociación con (Jorge) Fossati, el entorno de Gareca dijo ‘si me llaman, me siento a conversar’, no lo llamaron”, contó.

Es así que, tras desvincularse del equipo sureño, García consideró favorable el regreso de Gareca a la Blanquirroja para ponerse el buzo de entrenador, además de que recibirá el cariño de la hinchada por sus años de logros con Perú, luego de su salida por la puerta falsa de Chile. “Ha salido odiado, defenestrado de Chile, el peor técnico de la historia de la selección chilena, en la peor Eliminatorias de la historia en materia de puntos, peor eliminación porque es la tercera consecutiva, algo que nunca le pasó a Chile, ha pasado de ser el mejor de Perú al peor de Chile, está con una demanda de amor, que sabe que solamente en el Perú podría ser satisfecha”, sostuvo el comentarista deportivo.