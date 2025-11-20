En las últimas, generando gran polémica, Roberto Palacios, exjugador de la selección peruana, criticó duramente a algunos jugadores de la Bicolor por, según su perspectiva, la poca trascendencia que han tenido en la cancha usando la camiseta ’10′ de la Bicolor. A propósito de ello, Pedro García, conocido periodista deportivo, le respondió con contundencia.

¡Se molestó! Pedro García responde con dureza al ‘Chorri’ Palacios tras sus críticas a Concha, Quispe y Peña: “Qué me importa...”

“El ‘Chorri’ tiene un tema de nostalgia que yo acepto y abrazo. Ahora, punto y aparte, vayamos a las verdades. ¿Qué interesa quién se pone o se deja de poner la ’10′? Si la tiene Concha, la tiene Kenyi Cabrera; igual el equipo no anda y funciona mal porque todos son nuevos y no tienen la pericia que les daría tener el hecho de accionar cuando, si se respeta una base. En otras palabras, Kenyi Cabrera, Concha, Quispe, Quevedo serían mejores si como base de equipo aparecen los expertos, los experimentados, creo yo“, empezó diciendo García en Vamos al VAR.

“El recambio absoluto no va. El recambio orientado con gente que viene jugando de antes sí va, para mí, por lo menos. Entonces, en ese contexto, quién se pone la ‘10′ o quién se la deja de poner es irrelevante, porque te voy a decir, es una cosa emblemática, figurativa, icónica. A mí qué me importa quién se pone la ’10′.Lo que quiero decir es que usar la ’10′ no significa la gloria", agregó el popular ‘Internacional’, provocando controversia en redes sociales.

¿Qué dijo Roberto el ‘Chorri’ Palacios sobre Concha, Peña y Quispe?

El ‘Chorri’, en el programa ‘Fútbol como cancha’, fue sumamente duro para analizar el rendimiento de Sergio Peña, Jairo Concha y Piero Quispe con la dorsal ’10′ de la Blanquirroja. “Ahorita ninguno de los tres, no son ’10′ con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso. En algún momento no quise utilizar la ’10′ de ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Ese número... yo dije ‘no voy a poder estar a ese nivel’. Es un número complicadísimo y si es que no hay un ’10′, mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar”.

“Ellos son jugadores que tienen su capacidad, su forma de juego pero que todavía no llegan a ser un ’10′ en algún equipo y menos en la selección, porque sino siempre van a ser criticados. Si usas la ’10′, te van a exigir y te van a pedir lo que es realmente un ’10′ dentro de la cancha, que es el cerebro, el jugador inteligente, el diferente. Mientras que no lo haces así, mejor buscar otro número, usarlo para que no tengas este tipo de comentarios al final”, añadió el exSporting Cristal.

