Miguel Araujo atraviesa un momento particular en su carrera. Aunque actualmente defiende los colores de Sporting Cristal y se ha ganado un lugar importante dentro del equipo, su vínculo sentimental con Alianza Lima continúa presente. El defensor de 31 años no ha ocultado cuál es el club que ocupa un lugar especial en su corazón, pero también dejó claro que existe un compromiso que hoy pesa más en sus decisiones. La conversación tomó un giro especial cuando Jefferson Farfán, acompañado por Roberto Guizasola en su programa Enfocados, le hizo saber que tanto él como su compañero sueñan con verlo nuevamente vestido de blanquiazul. Farfán no planteó un regreso inmediato, sino una posibilidad para el futuro, cuando Araujo considere que llegó el momento de cerrar su trayectoria profesional.

“Nosotros (con Roberto Guizasola) también tenemos un sueño porque somos aliancistas de corazón. Nos encantaría, pero de corazón te decimos esto, que no muy lejano vuelvas al club de tus amores. Que sigas disfrutando en Cristal, pero sí nos encantaría que vuelvas a Alianza en algún momento. No te decimos en el próximo año ni en tres años; el día que tú quieras, porque yo creo que Alianza es tu casa”, manifestó Farfán.

La respuesta del zaguero, sin embargo, estuvo marcada por el respeto hacia Sporting Cristal. Araujo reconoció que regresar a Matute algún día sería especial, pero sostuvo que antes quiere corresponder a la institución que actualmente confía en él. “Lo que pasa que ahorita el tema del respeto, de darle algo también al club es importante. Yo me sentiría mal el día que yo me vaya y me retire y no consiga nada con Cristal. Como persona, como profesional, no darle algo al club, cosa que es de conjuntos y quisiera irme dándole algo. No solamente un esfuerzo”, señaló.

Araujo no esconde su sentimiento por Alianza Lima

La confesión más reveladora llegó cuando Farfán le planteó una pregunta directa: ¿Alianza Lima o Sporting Cristal? El defensor no dudó en separar sus sentimientos de su presente profesional y respondió con claridad: “¿Alianza o Cristal?: ¿Con el corazón? Alianza”.

Esa identificación con el cuadro íntimo, no obstante, no significa que tenga decidido abandonar Sporting Cristal para regresar a Matute. Consultado específicamente sobre la posibilidad de retirarse con la camiseta de Alianza Lima, Araujo reconoció que sería un sueño para cualquier hincha que creció siguiendo al club, aunque por ahora no contempla esa alternativa.

“Sería lindo. Uno como hincha de niño sueña eso. Pero hoy en día no lo he pensado, no lo he puesto sobre la mesa porque también le merezco respeto al club donde estoy. Creo que Cristal merece un respeto. Lo doy cada partido en el que juego y me siento también feliz porque es una hinchada linda, es un grupo muy tranquilo, humilde donde he llegado”, explicó.

El central también destacó el ambiente que encontró desde su llegada a Sporting Cristal. Más allá del respaldo de los aficionados, resaltó el trato cotidiano que recibe de quienes trabajan alrededor del plantel, desde los utileros hasta el personal encargado de la cocina y la limpieza. Para Araujo, ese entorno también forma parte del vínculo que ha construido con la institución.

“Tengo un grupo también de familia que es el entorno, los utileros, los de cocina, los de limpieza; todo eso que siento el cariño. Aparte de los hinchas, que cada fin de semana van aunque estemos mal, están ahí apoyando y todo porque son hinchas del escudo, no son hinchas de los jugadores; pero yo trato de ganarme el cariño y merecen respeto nada más”, sostuvo.

¿Podría retirarse en Sporting Cristal?

Aunque la posibilidad de volver a Alianza Lima permanece como una ilusión personal, Araujo tampoco cierra la puerta a terminar su carrera en Sporting Cristal. El defensor habló con reconocimiento de las condiciones que encontró en La Florida y dejó abierta esa alternativa.

“¿Retirarse en Cristal? Sí, también. Porque es un club lindo. Quitando los grandes de Perú, no encuentras otro club así, con todas las instalaciones, con toda la gente preparada que tiene”, afirmó.

Así, el futuro de Miguel Araujo todavía no tiene un destino definido. Alianza Lima representa un sentimiento que el propio futbolista reconoce abiertamente, mientras que Sporting Cristal se ha convertido en una institución a la que busca responder dentro de la cancha. Por ahora, su prioridad parece estar clara: cumplir con el club rimense antes de pensar en dónde colgará los botines.