El reconocido entrenador argentino Ricardo Gareca será el gran protagonista del estreno de la cuarta temporada de ‘Enfocados’, el programa digital conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El anuncio ha generado revuelo entre los hinchas, pues se trata de la primera entrevista extensa que el exseleccionador de Perú concede en un espacio local tras su salida del banquillo blanquirrojo.

En este episodio cargado de anécdotas, bromas y confesiones, los exfutbolistas peruanos logran que el “Tigre” muestre una faceta cercana y espontánea, recordando momentos de su etapa como DT de la selección y revelando detalles desconocidos de su vida en el fútbol. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL EPISODIO?

El estreno del capítulo con Ricardo Gareca está programado para este domingo 24 de agosto, a través del canal oficial de YouTube de ‘Enfocados’. Con esta entrega, el espacio inicia su cuarta temporada, teniendo como primer protagonista al técnico que devolvió a Perú a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

¿DE QUÉ HABLARÁ RICARDO GARECA EN “ENFOCADOS”?

La conversación con Gareca se desarrolla entre risas, recuerdos y momentos de complicidad con Farfán y Guizasola. Desde el inicio, el argentino sorprendió con su reacción al set del programa, al señalar: “Estoy sorprendido por la escenografía, por la producción”. El comentario dio paso a bromas de los conductores sobre la diferencia con otros espacios televisivos, generando carcajadas entre todos.

En otro momento, el exseleccionador recordó episodios relacionados con sus jugadores. Entre risas, comentó sobre Carlos Zambrano: “Te pegaba y te pegaba mal”, además de destacar la actitud y entrega de Aldo Corzo, y el esfuerzo de Alberto Rodríguez. Incluso bromeó con Farfán sobre si alguna vez fue un futbolista problemático, respondiendo con complicidad: “No, no”, aunque Guizasola lo presionó para que dijera la verdad.

También se tocó un tema que generó entusiasmo entre los hinchas: su cercanía con Alianza Lima. Farfán lo imaginó dirigiendo al club blanquiazul, a lo que Gareca respondió sin rodeos: “En algún momento hubo una conversación”. Además, reveló su balance de las Eliminatorias con Perú, recordando que en sus dos procesos lograron sumar 50 puntos, cifra que refleja la competitividad que alcanzó el equipo.

Más allá de las anécdotas, el “Tigre” también dejó reflexiones serias sobre la falta de apoyo estructural en el deporte nacional. Puso como ejemplo a Argentina, donde el Estado cede terrenos a los clubes para construir sus complejos, señalando la necesidad de una política deportiva más sólida en el Perú.

Finalmente, no dejó de lado su característico humor al referirse a André Carrillo, de quien dijo entre carcajadas: “Qué mentiroso que es André también”, tras haber visto su participación previa en el programa.

¿DE QUÉ TRATA “ENFOCADOS”?

Enfocados es un programa digital en formato podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Se graba en un espacio conocido como el “búnker” y se centra en el mundo del fútbol peruano, invitando a exfutbolistas y personalidades del deporte a compartir vivencias, historias inéditas y divertidas anécdotas. Entre sus invitados ya han pasado figuras como ‘Cuto’ Guadalupe, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez y Juan Manuel Vargas.