🔎#Boca en los partidos CLAVE en el ciclo Fernando #Gago:



🟰1-1 (✅2-1) vs GELP (4° Copa Argentina)

❌3-4 vs Vélez (SF Copa Argentina)

🟰0-0 vs Independiente

❌0-2 vs Racing

❌0-1 vs Alianza Lima (Ida fase 2 Libertadores)

✅2-1 (❌4-5) vs Alianza Lima (Vuelta Fase 2… pic.twitter.com/t7Q4kC3Kbz