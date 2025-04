Durante las últimas horas, una noticia ha tomado por sorpresa a la hinchada crema y los medios deportivos peruanos, pues el periodista César Luis Merlo, a través de sus redes sociales, anunció que Fabián Bustos dejará de ser DT de Universitario de Deportes para irse a dirigir a Olimpia de Paraguay. Aunque se especula que el último partido del entrenador argentino fue ante Melgar, hasta el momento no hay nada oficial y así lo confirmó Jean Ferrari, quien fue muy enfático con este controversial tema. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO JEAN FERRARI SOBRE LA SUPUESTA SALIDA DE FABIÁN BUSTOS DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Este domingo 13 de abril, Universitario de Deportes ganó con mucha contundencia a Melgar por 4-1 en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025, gracias a los goles de Alex Valera, Jairo Concha y el ‘Tunche’ Rivera. A pesar de que Fabián Bustos no estaba en el campo por haber recibido una sanción de cuatro fechas por su celebración en el clásico ante Alianza Lima, el cuadro crema demostró un buen segundo tiempo que le permitió ganar con categoría y subir al segundo puesto con 17 puntos en la tabla de posiciones del torneo local.

Sin embargo, tras el partido, el administrador de la ‘U’, Jean Ferrari, fue consultado por la prensa sobre la actual situación del técnico argentino al mando del equipo, a lo que él respondió que, hasta ahora, no existe alguna propuesta formal por parte de Olimpia. Asimismo, Ferrari sostuvo que este lunes entablará una conversación con el comando técnico de Bustos para aclarar todas estas especulaciones, por lo que dejó en claro que no dará ninguna declaración al respecto hasta que todo esté esclarecido.

“Estamos orgullosos de que miren a nuestros entrenadores, estamos haciendo las cosas bien y él está haciendo realmente un trabajo excepcional. El día de mañana tenemos entrenamiento y conversaremos con el comando técnico, con él y ver realmente si son especulaciones. Formalmente no tenemos ninguna comunicación por parte de nadie. Esto es fútbol. No voy a adelantar ninguna opinión porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana”, declaró para los medios locales.

¿POR QUÉ ERICK DELGADO CRITICÓ EL FESTEJO DE FABIÁN BUSTOS EN EL CLÁSICO ANTE ALIANZA LIMA?

A segundos de que suene el pitazo final en Matute y se decrete el empate, el técnico Fabián Bustos se mostró optimista y gritó palabras de aliento para sus jugadores por no rendirse en su búsqueda del empate ante Alianza Lima, ya que el gol llegó en los minutos adicionales que dio el árbitro. La transmisión del canal L1 Max mostró al entrenador argentino vociferando “¡Vamos, c...!” con los brazos abiertos en señal de desahogo.

Sin embargo, esta eufórica celebración fue muy criticada por varios, incluso por el comentarista Erick Delgado, quien se mostró disconforme y consideró este acto como provocador. El exfutbolista nacional mencionó que el festejo del entrenador de la ‘U’ no estuvo bien, ya que, según él, cuando sucede lo mismo con el rival, Bustos sale a reclamar. “Bustos provocando esta mal. Así como le damos la derecha para muchas cosas esto esta mal, esta mal. Y cuando le hacen lo contrario sale a decirlo. Para esto hay que ser imparcial”, sostuvo Delgado.

