Alianza Lima quedó un poco relegado de la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1, debido a la gran cantidad de puntos que le sacó de ventaja Universitario, líder de esta competencia. Sin embargo, los blanquiazules no se duermen y ya están pensando en la siguiente temporada. Sumado a los rumores de la posible llegada de Luis Advíncula, Peter Arévalo, conocido periodista, aseguró que los victorianos sumarán dos futbolistas más con presente en selección peruana.

¿Se viene el ‘dream team’? Mr Peet revela que Luis Advíncula no será el único futbolista de la selección peruana que reforzará Alianza Lima en 2025: “Faltan...”

“Lo de Advíncula yo les dije... No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, falta quizás 2 nombres más de nivel de selección", dijo en primera instancia el popular Mr Peet en Madrugol.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron. Completaron 2 o 3 procesos eliminatorios. No va a ser Pedro Aquino el único jugador de selección que llegue a Alianza. Bueno, el nombre de Advíncula ya se reveló“, agregó el polémico comunicador.

Por último, Mr Peet fue mucho más específico con las posiciones que busca reforzar Alianza. “A ese nombre (Luis Advíncula), que es un jugador de selección, que hasta hace poco estuvo, se podrían sumar entre 4 o 5 jugadores. Van a llegar 2 delanteros, uno de ellos es ‘9’, el otro es un extremo y hay un central. El quinto es en otra posición, y también es de selección. Eso para la próxima temporada".

Mr Peet se refirió a cómo se reforzaría Alianza Lima para el 2026. (Foto: difusión)

¿Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal? Exfutbolista reveló que club de Lima busca contratar a Christian Cueva: “Le ha tocado la puerta”

Diego Penny, exarquero, confirmó que ya hay un interés real por el regreso de Christian Cueva al fútbol peruano, e incluso se han iniciado conversaciones para concretar su vuelta a Lima. Entre los posibles destinos resaltan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. No obstante, no se desecha la posibilidad de que se sume a Sport Boys, como parte del nuevo proyecto que prepara el club chalaco para celebrar su 100 años de vida institucional.

“Un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026. Ahí nomás queda”, indicó el popular ‘Flaco’ en ‘Al Ángulo’, dejando atónitos a sus compañeros tras la impactante revelación.

Cabe destacar que Cueva en Perú ha sabido defender las camisetas de San Martín, Alianza Lima y Cienciano del Cusco. En este último club demostró toda su vigencia, pese a que estuvo muy poco tiempo.

Todos los clubes en los que jugó Christian Cueva

Universidad de San Martín

Universidad César Vallejo

Unión Española

Rayo Vallecano

Alianza Lima

Deportivo Toluca F. C.

São Paulo

F. C. Krasnodar

Santos F. C.

C. F. Pachuca

Yeni Malatyaspor

Al-Fateh

Cienciano

Emelec

Carlos Zambrano enciende la polémica: admite que le gusta beber y asegura que las críticas no le importan en lo absoluto: “Es mi vida”

Carlos Zambrano, defensa de Alianza, se volvió tendencia en las últimas horas debido a unas sorprendentes declaraciones. El experimentado defensor expresó que le gusta beber y que no le importan las críticas sobre ese tipo de comportamientos. Estas palabras, que generaron todo tipo de reacciones en redes, las dio en plena entrevista con Hazme el Aguante en Denganche.

Diego Penny le dijo “yo sé que no tomas porque eres deportista”. Este comentario provocó la respuesta rápida del ‘León’. “¿Yo no tomo? Recontra tomo. Yo quiero hacer un gol para celebrar así como Dayro Moreno (ademán con la mano sirviendo en un vaso). Comencé a tomar tarde, hace 10 u 11 años, en el 2014”, dijo el defensor para dicho espacio.

“Tomamos las críticas de distinta manera. Mi esposa lo toma distinto que yo. A ella le puede afectar o incomodar, y es entendible que a la familia le choque y le afecte, pero a mí no me interesa. Lo digo así fuerte, no sé cómo lo tome la gente, pero lo hablo como lo siento, porque es mi vida. Yo no me meto en la vida de los demás, entiendo que el fútbol es el juego donde se mete mucha gente, opinan y todo, pero tenga esta mentalidad”, agregó el ‘Kaiser’.

Por último, Zambrano dejó un mensaje bastante contundente. “Mi trabajo son 90 minutos en el campo, los entrenamientos y mis tiempos libres los manejo como yo quiero. No voy a vivir la vida que la gente quiera que yo viva”.