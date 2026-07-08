La Copa del Mundo 2026 entra en uno de los momentos más esperados por millones de aficionados con el comienzo de los cuartos de final, una instancia que reunirá a las ocho mejores selecciones que lograron superar las fases previas del torneo. A partir de ahora, cada compromiso será decisivo, ya que un solo resultado definirá quién continúa en carrera por el trofeo y quién se despide de la competencia. Además, los hinchas ya pueden conocer el calendario oficial de los partidos, los horarios para Perú, los estadios donde se disputarán y las opciones disponibles para seguir cada duelo por televisión y plataformas digitales. Conoce cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026, qué selecciones se enfrentarán, dónde podrás ver los partidos EN VIVO y cuándo se disputará la esperada final del torneo.

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se desarrollarán durante tres días consecutivos, desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de julio. A partir de esta instancia, todos los encuentros restantes del torneo se llevarán a cabo en territorio estadounidense. Cada compromiso será de eliminación directa, por lo que solo cuatro selecciones conseguirán avanzar a las semifinales y continuar con el sueño de levantar el título mundial.

Foto: Getty Images

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS CONFIRMADOS DE LOS CUARTOS DE FINAL?

Estos son los cruces ya programados para esta fase del campeonato:

Francia vs. Marruecos

Fecha: jueves 9 de julio.

Hora (Perú): 3:00 p. m.

Estadio: Gillette Stadium.

España vs. Bélgica

Fecha: viernes 10 de julio.

Hora (Perú): 2:00 p. m.

Estadio: SoFi Stadium.

Noruega vs. Inglaterra

Fecha: sábado 11 de julio.

Hora (Perú): 4:00 p. m.

Estadio: Hard Rock Stadium.

Argentina vs. Suiza

Fecha: sábado 11 de julio.

Hora (Perú): 8:00 p. m.

Estadio: Arrowhead Stadium.

¿DÓNDE VER EN VIVO LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Los seguidores del torneo tendrán varias alternativas para no perderse ningún partido. La cobertura completa estará disponible mediante DSports, señal que posee los derechos de transmisión del campeonato.

Asimismo, quienes prefieran seguir los encuentros por internet podrán hacerlo a través de DGO y Paramount+, además de Disney+, plataforma que ofrece determinados compromisos mediante la señal de ESPN incluida en su plan Premium.

En Perú también habrá transmisión gratuita de algunos encuentros. América TV confirmó que emitirá dos partidos en señal abierta: España vs. Bélgica y Argentina vs. Suiza.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey acogerá la final del 19 de julio.

¿POR QUÉ EL MUNDIAL 2026 ES DIFERENTE A LAS EDICIONES ANTERIORES?

Esta edición marca un antes y un después para la Copa del Mundo por varios motivos. Es la primera vez que el torneo se ha desarollado de manera conjunta en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. También se amplió el número de selecciones participantes de 32 a 48, lo que permitió aumentar el calendario hasta alcanzar 104 partidos. Asimismo, el certamen se ha disputado en 16 ciudades, convirtiéndose en la competencia más extensa organizada por la FIFA.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

El campeonato comenzó con una fase integrada por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Al finalizar esa etapa avanzaron los dos primeros equipos de cada grupo junto con los ocho mejores terceros. Después se incorporó una ronda inédita de dieciseisavos de final, antes de disputar los tradicionales octavos, cuartos de final, semifinales y la final. Gracias a este sistema, más selecciones tuvieron la oportunidad de mantenerse en carrera por el título.