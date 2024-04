El futbolista ecuatoriano, Segundo Portocarrero, ha consolidado su presencia en el equipo de Universitario de Deportes, bajo la dirección estratégica del experimentado entrenador Fabián Bustos. En medio de la intensidad del campo de juego, este habilidoso extremo ha capturado la atención tanto de los fervientes hinchas como de los medios de comunicación, no solo por su destreza y rapidez en la banda ‘crema’, sino también por su distintivo estilo personal.

Los característicos rastas o “dreads” son una elección estilística común entre muchos futbolistas, pero el particular enfoque de Portocarrero no pasa desapercibido. Su cabello trenzado y su presencia en el campo han generado varias preguntas y comentarios, llevando a muchos a consultar sobre el trasfondo de este peculiar estilo. Ante la curiosidad sobre su apariencia, se le consultó al jugador extranjero respecto a su peinado.

¿CUÁL FUE LA INESPERADA RESPUESTA DE SEGUNDO PORTOCARRERO SOBRE SU LOOK?

En medio del revuelo generado en las redes sociales por el inusual corte de cabello de Portocarrero, el jugador fue consultado por su estilo y, lejos de evadir la atención o adoptar una postura defensiva, optó por abordar el tema con una sinceridad

“Son locuras mías, no es que quiera llamar la atención, pero me gusta mi look y toca mantenerlo por un cierto tiempo”, expresó Portocarrero.

Asimismo, el atacante fue consultado por si su distintivo peinado le puede generar algún inconveniente en el juego aéreo, por lo que Portocarrero afirmó con confianza que su estilo no afecta en absoluto su desempeño en el campo. Incluso, entre risas, bromeó diciendo que podría usar su “piña” como una herramienta para desviar el balón en jugadas aéreas.

Su respuesta ingeniosa y desenfadada no sólo destacó su habilidad para manejar la presión mediática con gracia, sino que también mostró su capacidad para mantener un enfoque relajado y positivo.

La respuesta del ecuatoriano demuestra el buen ánimo que vive en la “U”, que actualmente atraviesa un buen momento en el torneo local e internacional. En la Liga 1 Te Apuesto 2024 compiten por ganar el Torneo Apertura, ubicándose en el segundo puesto a solo un punto de Sporting Cristal; mientras que en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 se encuentran en el segundo puesto de su grupo con 4 puntos, al igual que Junior de Barranquilla, actual líder por un gol de diferencia.

¿CÓMO VA LA TEMPORADA 2024 DE SEGUNDO PORTOCARRERO?

Segundo Portocarrero es uno de los extranjeros que la dirigencia ‘crema’ contrató para reforzar al plantel en la presente temporada. El ecuatoriano ha jugado en lo que va del año 13 partidos en total con la “U”, 11 por Liga 1 y 2 en Copa Libertadores.

En lo que va de la temporada, Portocarrero no ha marcado ningún gol con la “U”. En esta línea, es necesario mencionar que, desde su debut profesional en 2016, solo ha sumado 8 goles en su carrera.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR SEGUNDO PORTOCARRERO CON LA “U”?

Segundo Portocarrero volverá a vestir la camiseta crema cuando Universitario de Deportes visite a Unión Comercio en el Estadio Carlos Vidaurre García este viernes 19 de abril a las 3:00 de la tarde (hora peruana) por la duodécima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Este encuentro se puede seguir por televisión a través del canal Liga 1 Max en DirecTV, Claro TV y Best Cable; y por internet se puede ver a través de DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play. Además, puedes seguir la transmisión minuto a minuto aquí en El Comercio.