Universitario dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores 2024. El equipo merengue hizo respetar su localía y venció 2-1 a LDU de Ecuador en la primera jornada de la zona de grupos de dicha competencia internacional. A propósito de ello, ESPN Argentina, canal que tiene los derechos del torneo continental, destacó el peinado de Segundo Portocarrero, futbolista ecuatoriano del equipo crema. Aquí te contamos qué dijo exactamente.

¿Segundo Portocarrero tuvo el mejor look del inicio de la Copa Libertadores 2024? Esto dijo ESPN Argentina

“LOOKAZO PARA EL DEBUT. Segundo Portocarrero llamó la atención en Lima por su peinado en Universitario 🇵🇪 vs. Liga de Quito 🇪🇨. ¿A quién te hace acordar?”, señala la publicación de la página oficial de ESPN en Instagram.

Esto, como se esperaba, provocó la reacción de los cibernautas. Ellos dieron todo tipo de respuestas a la pregunta planteada por ESPN. “No sabía que Nico Williams estaba en la U”, “Pense que Nico Williams jugaba el fin de semana”, “Míralo al Nico Williams, es tan humilde que vino a jugar la Libertadores”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo el ‘Tunche’ Rivera tras anotarle doblete a LDU?

José Rivera fue la gran figura del partido. El delantero merengue anotó un doblete y fue una verdadera pesadilla para los defensores ecuatorianos. Luego del pitazo final, el popular ‘Tunche’ se dio un tiempo para conversar con la prensa.

“Es una noche soñada, que jugador no quisiera debutar en Libertadores de titular y anotar dos goles, creo que es algo muy bonito en mi carrera lo que me está pasando”, señaló Rivera.

Luego, el exCarlos Mannucci añadió: “Solo pensé que era un sueño, que iba a abrir los ojos y de repente todo iba a desaparecer, pero mis compañeros me decían ‘levántate, no es un sueño’”.

Asimismo, el atacante hizo hincapié en lo importante que es para él mantenerse en la selección peruana. “Claro. Tengo que seguir trabajando para eso (seguir siendo convocado). La selección es lo más bonito que un jugador puede pisar. No quiero desaparecer, quiero mantenerme ahí, que el profesor me vuelva a tomar en cuenta y para eso solo me queda trabajar y demostrar en el campo”.

Por último, Rivera contó que su familia debe estar muy feliz con su gran actuación. “No me he comunicado todavía, pero me imagino que deben estar bailando en mi casa. Deben estar de fiesta en mi casa. Justo acabo de ver un video de mi papá, que es transportista y justo está viajando, me mandó un video de él escuchando la misma música que cuando viajábamos en su carro. Me lo mandó feliz por mí y me imagino que debe estar llorando en la ruta”.

Cuáles son los grupos de la Copa Libertadores 2024

Grupo A: Fluminense (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Alianza Lima (Perú), Colo Colo (Chile).

Grupo B: São Paulo (Brasil), Barcelona (Ecuador), Talleres (Argentina), Cobresal (Chile).

Grupo C: Gremio (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), The Strongest (Bolivia), Huachipato (Chile).

Grupo D: Liga de Quito (Ecuador), Atlético Junior (Colombia), Universitario (Perú), Botafogo (Brasil).

Grupo E: Flamengo (Brasil), Bolívar (Bolivia), Millonarios (Colombia), Palestino (Chile).

Grupo F: Palmeiras (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador), San Lorenzo (Argentina), Liverpool (Uruguay).

Grupo G: Peñarol (Uruguay), Atlético Mineiro (Brasil), Rosario Central (Argentina), Caracas (Venezuela).

Grupo H: River Plate (Argentina), Libertad (Paraguay), Deportivo Táchira (Venezuela), Nacional (Uruguay).

