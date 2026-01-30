Sekou Gassama es uno de los fichajes que más ha dado que hablar de cara a la nueva temporada de la Liga 1. El delantero español de raíces senegalesas, que jugará por Universitario en este 2026, trabaja con el resto del plantel para ponerse a punto físicamente y debutar este domingo ante ADT. A propósito de ello, un futbolista peruano que jugó con el atacante reveló qué le puede dar a la ‘U’ en la cancha.

¿Sekou Gassama marcará la diferencia en Universitario? Esto reveló futbolista peruano que jugó con el fichaje merengue: “En el área...”

En una conversación sostenida dentro del espacio televisivo “Calle con Cancha”, Aldair Fuentes, futbolista que hoy milita en Cusco FC, se refirió a Gassama, con quien coincidió anteriormente en el plantel del Fuenlabrada, equipo de la segunda categoría española. Durante el diálogo con los conductores del programa deportivo, el exAlianza Lima destacó las cualidades del atacante de raíces hispano-senegalesas y afirmó que su presencia tendrá un impacto decisivo en el desarrollo de la Liga 1.

‘’Es muy fuerte. Físicamente yo creo que va a marcar mucha diferencia acá. En el área te mata, aprovecha muy bien las oportunidades’’, dijo el volante de Cusco FC.

‘’Yo creo que sí (marcará la diferencia), porque ya se ve en las fotos. Físicamente marca mucha diferencia y es muy profesional, eso te lo puedo asegurar. Sé que también jugar en un equipo grande es distinto porque la presión es desde el día 1. Ya dependerá de él cómo lo maneja mentalmente, pero, de todo corazón, porque lo conozco, espero que le vaya bien’’, agregó Fuentes.

¡Sin rodeos! Jorge Fossati no se guarda nada y habla sobre el fichaje de Javier Rabanal en Universitario

Jorge Fossati quedará en la memoria de los hinchas de Universitario para siempre. El técnico uruguayo comandó el plantel de Ate en la obtención del título 2023 y 2025, campeonatos que formaron parte del histórico tricampeonato merengue. En este contexto, el experimentado estratega se refirió a la llegada de Javier Rabanal como su reemplazante.

“Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere”, dijo el ‘Nono’ en Radio Exitosa.

Asimismo, el exentrenador de la ‘U’ aseguró que si las autoridades cremas eligieron al español como su sustituto, no tiene tiene dudas que fue la mejor opción. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”.

Pedro García apuesta fuerte: asegura que Sekou Gassama ‘la romperá’ en la Liga 1 y lo compara con estrella de Alianza Lima: “Va a...”

“Yo aprendí una cosa antes ser periodista y no la he dejado de tratar de aplicar. Una vez fui a jugar fútbol a un sitio, entró el equipo rival. El equipo rival era de nuestro tamaño, todos más o menos de la edad, del tamaño. En el equipo rival entró un chiquitito, que parecía el hermanito menor que faltó uno y completaron con un chiquitito. Ya alguien dijo ‘¿y este chibolo? Uno le dijo al otro de mis amigos ‘¿lo has visto jugar?’ No. ‘No te rías’. La rompió el chibolo”, empezó diciendo Pedro García en ‘Doble Punta’.

“Lo traslado siempre al tema de la hoja de vida. Este senegalés, alguna prensa española dice que era muy movedizo, muy potente. En el fútbol peruano, ser un portento físico hace la diferencia. ¿Diego Churín lo era? No, para mí ‘portento físico’ no es que seas grandote, sinouno como Eryc Castillo, que no es grandote, es normal, pero físicamente se ha sostenido. Sin ser Castillo una exquisitez técnica, con esa fuerza, ¿no ha hecho la diferencia? Sí la hace”, agregó el periodista.