La selección de Ecuador es uno de los equipos que se mostró más fuerte hasta el momento en las Eliminatorias. El cuadro dirigido por Sebastián Beccacece ha conseguido muy buenos resultados a lo largo de lo que va de esta campaña, por lo que, incluso, logró su clasificación al siguiente Mundial en la última jornada ante Perú en Lima. Sin embargo, en las últimas horas se generó incertidumbre luego de la última actualización del ranking FIFA.

La FIFA publicó recientemente la actualización de su ranking mundial correspondiente a junio, generando movimientos importantes en varias selecciones, no solo a nivel sudamericano, sino global. En el caso particular de la Conmebol, uno de los equipos que sufrió un descenso en su posición fue Ecuador, esto luego de no poder vencer a Brasil y Perú, resultados que impactaron directamente en su puntaje.

Antes de los duelos disputados en junio frente a Brasil y Perú, Ecuador se encontraba en la casilla 24 del ranking FIFA con 1567.95 puntos. Sin embargo, tras conseguir dos empates sin goles —uno ante la selección brasileña y otro en su visita a Lima—, el equipo tricolor apenas logró un leve incremento en su puntuación, alcanzando los 1570.68. A pesar de esa ligera mejora, fue superado por otra selección en la tabla, lo que lo dejó ubicado en el puesto 25 a nivel mundial.

Antes de enfrentar a Brasil y Perú en junio, la selección ecuatoriana ocupaba el puesto 24 del ranking FIFA con 1567.95 puntos. Crédito: @latriecu / Instagram

Así quedaron ubicas las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA

PUESTO PAÍS PUNTOS 1. Argentina 1885.36 5. Brasil 1777.68 13. Colombia 1679.46 14. Uruguay 1670.75 25. Ecuador 1570.68 41. Perú 1489.98 42. Paraguay 1486.68 45. Venezuela 1477.02 57. Chile 1441.62 78. Bolivia 1315.71

Cómo le fue a Ecuador en los Mundiales

Ecuador ha participado en la Copa Mundial de la FIFA en cuatro ocasiones: 2002, 2006, 2014 y 2022. Su primera clasificación llegó en 2002, marcando un momento histórico para el país, ya que nunca antes había logrado llegar al torneo más importante del fútbol. Desde entonces, se ha consolidado como una selección competitiva en Sudamérica, logrando clasificaciones regulares y demostrando crecimiento en su nivel de juego.

La mejor actuación de Ecuador en un Mundial fue en Alemania 2006. En esa edición, el equipo avanzó por primera vez a los octavos de final, tras vencer a Polonia y Costa Rica en la fase de grupos. Aunque fue eliminado por Inglaterra en esa ronda, el rendimiento general fue destacado y dejó una huella positiva, mostrando un fútbol ordenado y competitivo que le valió el reconocimiento internacional.