El Mundial 2026 ya ingresó en su etapa decisiva y pronto solo quedarán cuatro selecciones con posibilidades de levantar el trofeo. Francia fue la primera en asegurar su presencia entre los mejores del torneo tras superar a Marruecos, mientras que España hizo lo propio al imponerse a Bélgica y completar uno de los cruces de la penúltima ronda. En tanto, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza todavía disputan el último boleto disponible para seguir en competencia. Con los enfrentamientos ya definidos y la expectativa creciendo entre millones de aficionados, las semifinales prometen emociones de principio a fin. Conoce cuándo se jugarán los partidos, los horarios para Perú, dónde ver las transmisiones en vivo y todos los detalles de la recta final de la Copa del Mundo 2026.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?

Los dos encuentros que definirán a los finalistas se disputarán durante la próxima semana en Estados Unidos.

Martes 14 de julio

Francia vs. España | Desde las 4:00 pm (hora peruana), en el Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

Ganador de Noruega vs. Inglaterra vs. Ganador de Argentina vs. Suiza | Desde las 8:00 pm (hora peruana), en el Atlanta Stadium.

Foto: FIFA

¿DÓNDE VER EN VIVO LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026 DESDE PERÚ?

Los hinchas tendrán varias alternativas para seguir la definición del campeonato. DSports ofrece la cobertura completa mediante televisión por suscripción.

Asimismo, quienes prefieran conectarse desde internet podrán acceder a los partidos a través de DGO y Paramount+. En determinados encuentros también existe la posibilidad de seguir la transmisión mediante Disney+, utilizando el plan que incorpora la señal de ESPN.

En señal abierta para Perú, América TV emitirá las dos semifinales y posteriormente la gran final, además de poner a disposición estos compromisos mediante América tvGO.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

El partido que definirá al nuevo campeón mundial está programado para el domingo 19 de julio. El compromiso se jugará en el MetLife Stadium, conocido durante la competencia como Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, y comenzará a las 2:00 pm para el público peruano. Ese encuentro cerrará oficialmente la edición más grande en la historia de la Copa del Mundo.

MetLife Stadium. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿POR QUÉ ESTA COPA DEL MUNDO ES DIFERENTE A LAS ANTERIORES?

La edición 2026 introdujo cambios importantes en comparación con los mundiales pasados. Por primera vez el torneo se desarrolló de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México. Además, el número de participantes aumentó de 32 a 48 selecciones, lo que permitió ampliar el calendario hasta 104 encuentros y distribuir la competencia en 16 ciudades anfitrionas.

¿CÓMO ES EL FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

El campeonato comenzó con una fase integrada por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Al finalizar esa etapa avanzaron los dos primeros equipos de cada grupo junto con los ocho mejores terceros. Después se incorporó una ronda inédita de dieciseisavos de final, antes de disputar los tradicionales octavos, cuartos de final, semifinales y la final. Gracias a este sistema, más selecciones tuvieron la oportunidad de mantenerse en carrera por el título.