El mediocampista de la selección peruana, Sergio Peña, fue el segundo invitado en la cuarta temporada de “Enfocados”, el programa digital que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en YouTube. Durante su participación, el volante no solo compartió momentos de camaradería con los exfutbolistas, sino que protagonizó una divertida dinámica en la que debía puntuar los estilos de vestir de sus compañeros de selección.

Entre risas y comentarios directos, Peña sorprendió con sus opiniones, especialmente cuando evaluó a Christian Cueva, con quien mantiene una gran amistad dentro y fuera del campo. Su reacción sobre los looks del popular “Aladino” rápidamente se viralizó en redes sociales y generó toda clase de comentarios. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO CALIFICÓ SERGIO PEÑA A CHRISTIAN CUEVA?

Aunque dejó claro su respeto y admiración por el volante trujillano, Sergio Peña no tuvo reparos en bromear con su estilo de vestir. Al ver una de sus fotos, soltó entre risas: “Mi cholito sabe que lo quiero mucho. El mejor jugador con el que he jugado, pero al vestirse... un tres le doy al cholo”.

La situación se tornó aún más divertida cuando apareció otra foto de Cueva en un look veraniego. Peña no pudo contenerse y exclamó: “No, ese short... no seas malo. No, cholo, te quiero mucho, pero ahí sí -1”. Su respuesta desató la risa general en el set y se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio.

¿QUÉ OPINÓ SERGIO PEÑA DEL OUTFIT DE OTROS FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN PERUANA?

El volante peruano también se refirió al estilo de otros jugadores de la Blanquirroja. A Jefferson Farfán lo calificó con un 10, señalando que en su caso “sí había nivel”. De manera similar, reconoció el buen gusto de André Carrillo, a quien también le otorgó la máxima calificación.

En contraste, Peña fue mucho más severo con algunos de sus compañeros. A Pedro Aquino lo evaluó con un 5 en una primera foto, aunque aclaró que “se viste peor en otras ocasiones”. Sin embargo, en una segunda imagen lo castigó con un cero, criticando sus lentes, colores y la combinación de su conjunto. Lo mismo sucedió con Cuto Guadalupe y Aldo Corzo, quienes al aparecer juntos recibieron de manera tajante un 0.

Cuando la producción le pidió calificar su propio estilo, prefirió no dar puntaje y respondió entre risas: “Yo hago que la gente opine. Yo no opino”.

¿QUÉ ES “ENFOCADOS”?

“Enfocados” es un espacio digital conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, grabado en el llamado “búnker”. Su formato combina entrevistas con dinámicas ligeras y momentos de humor, lo que permite conocer una faceta distinta de los futbolistas peruanos.

A lo largo de sus temporadas, el programa ha contado con la participación de figuras como Juan Manuel Vargas, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez y Luis “Cuto” Guadalupe. El carisma de los conductores y la confianza con sus invitados hacen que surjan anécdotas inéditas, comentarios espontáneos y situaciones que rápidamente circulan en redes sociales, como ocurrió con las calificaciones de Peña.