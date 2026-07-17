Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 no solo coronará al nuevo campeón del planeta. Este domingo también marcará un antes y un después en la historia del torneo con el estreno de un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una propuesta inédita que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la música internacional y buscará convertir el descanso del partido en un evento de alcance global.