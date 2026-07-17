La final del Mundial 2026 no solo coronará al nuevo campeón del planeta. Este domingo también marcará un antes y un después en la historia del torneo con el estreno de un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una propuesta inédita que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la música internacional y buscará convertir el descanso del partido en un evento de alcance global.

Show del medio tiempo de la final del Mundial 2026 con Shakira, Tom Cruise, Justin Bieber, Coldplay y más: hora exacta de inicio y cartelera completa de artistas

El show se desarrollará en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, y estará bajo la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay. La organización apuesta por ofrecer una producción de primer nivel, combinando música, efectos visuales y una puesta en escena diseñada para captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.

Entre los artistas anunciados destacan nombres de enorme reconocimiento internacional como Madonna, Shakira, Justin Bieber y los integrantes de BTS, quienes compartirán escenario en una presentación sin precedentes para una final de la Copa del Mundo. A través de un comunicado, la FIFA resaltó la relevancia de los invitados. “Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”, señaló el organismo.

Aunque inicialmente se informó que la actuación tendría una duración aproximada de 11 minutos, en las últimas horas surgieron versiones que apuntan a que el espectáculo podría extenderse hasta entre 25 y 30 minutos si se considera el tiempo necesario para instalar y retirar el escenario. Hasta el momento, esa posibilidad no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA.

La expectativa es enorme, ya que será la primera vez que una final mundialista incorpore un formato de entretenimiento inspirado en el tradicional show del Super Bowl. El desafío para los organizadores será ofrecer una presentación de alto impacto sin perder el ritmo de la definición deportiva más importante del fútbol, en una jornada que promete quedar grabada en la memoria de los aficionados.

¿A qué hora empieza el espectáculo?

México (Centro), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (hora de Miami): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Artistas confirmados para el show de medio tiempo

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”

Quiénes participarán de la ceremonia de clausura

Robbie Williams

Laura Pausini

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Tom Cruise

El youtuber IShowSpeed