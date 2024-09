Tras varios meses de incertidumbre, finalmente inició la Liga 2 durante el primer fin de semana de abril 2024 en Perú. Con nuevo formato en disputa, 18 equipos empezaron a competir a nivel nacional y ‘todos contra todos’, teniendo el sueño de ascender a la máxima división del fútbol profesional, pero hoy solo 6 buscan alcanzar los Play-offs. Te contamos cómo se ha jugado la fecha 9 de la fase de grupos, quiénes lideran, y qué revela la tabla de posiciones a falta de una jornada para conocer a los clasificados.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2 TRAS DISPUTARSE LA FECHA 9 DE LA FASE DE GRUPOS QUE BRINDA CLASIFICACIÓN A PLAY-OFF

El ascenso a Liga 1 2025 se definirá en 2024 desde unos cuartos de final definidos por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde solamente dos equipos tendrán ese privilegio tras disputarse hasta 3 etapas, siendo hoy la fase de grupos aquella que tiene como protagonistas a Alianza Universidad, Llacuabamba, Juan Pablo II y Cantolao.

Con respecto a la clasificación a Play-offs de la segunda división, resulta importante destacar y confirmar a la vez que los ‘Azulgranas’ huanuqueños liderados en ofensiva por Lionard Pajoy, lograron el domingo 22 de setiembre el pase directo a semifinales luego de vencer a la ‘Resistencia Celeste’ liberteño por 2 goles a 0, mientras en la otra zona el primer lugar terminará por decidirse durante la décima jornada.

A continuación, te compartimos los detalles acerca de la tabla de posiciones tanto del Grupo A como B de la Liga 2, puntaje de los 12 equipos participantes, el denominado Grupo de Descenso, y mucho más al respecto tras fecha 9 disputada:

GRUPO A DE CAMPEONATO

1- Alianza Universidad / 21 puntos

2- Santos FC / 15 puntos

3- Deportivo Llacuabamba / 14 puntos

4- ADA / 12 puntos

5- Deportivo Coopsol / 11 puntos

6- Deportivo Municipal / 3 puntos

GRUPO B DE CAMPEONATO

1- Juan Pablo II College / 16 puntos

2- Cantolao / 15 puntos

3- Comerciantes FC / 13 puntos

4- FC San Marcos / 13 puntos

5- Ayacucho FC / 10 puntos

6- Pirata FC / 9 puntos

Teniendo en cuenta la nueva sanción a Deportivo Municipal que lo aparta definitivamente de la Liga 2, Santos FC se adjudica los 3 puntos que le permiten llegar a la última fecha de la fase de grupos con las mismas chances de jugar cuartos de final que Llacuabamba, ADA de Jaén y hasta del ‘Submarino Amarillo’, en tanto la zona B figura más reñida en esa lucha por ocupar los 3 primeros lugares, recordando que el líder clasifica directamente a semifinales.

En relación a la fecha 9 que culmina el lunes 23 de setiembre, cabe destacar que todavía resta jugarse el Deportivo Coopsol vs. ADA Jaén en Estadio Municipal Facundo Ramírez Aguilar de Ventanilla a partir de la 1 de la tarde.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 10 DE LA FASE DE GRUPOS DE LA LIGA 2 2024

Grupo A

- Sábado 28 de setiembre

ADA Jaén vs. Alianza Universidad / Santos FC vs. Deportivo Coopsol

Hora 1 p.m.

Grupo B

- Viernes 27 de setiembre

Cantolao vs. Comerciantes FC / Ayacucho FC vs. Juan Pablo II / FC San Marcos vs. Pirata FC

Hora 3.15 p.m.

¿CÓMO SE JUGARÁN LOS PLAY-OFFS DE LA LIGA 2 2024 ENTRE LOS 6 MEJORES EQUIPOS DE LA FASE DE GRUPOS?

El 15 de marzo, la FPF llevó a cabo el sorteo del fixture 2024 de la Liga 2 que transmite Nativa a nivel nacional, estableciendo así el novedoso formato implementado a partir de este año, e iniciar desde la Fase Regional la disputa por los dos cupos de ascenso a primera división.

Con 18 clubes participantes, finalmente el torneo de segunda en Perú arrancó entre el 6 y 9 de abril, y hoy los líderes de cada grupo esperarán en semifinales a los equipos de cuartos en lo que significa la última etapa de certamen cuyo campeón y subcampeón subirá de categoría para jugar oficialmente en la Liga 1 2025.