Universitario y Alianza Lima llegaban al clásico del último domingo con la necesidad de ganar los tres puntos. Sin embargo, como suelen ser estos duelos, se hizo un partido más luchado que atractivo. Pese a ello, los cremas tuvieron hasta tres situaciones claras que pudieron vulnerar el arco del equipo victoriano. Con este resultado, los de Ate se mantienen como líderes del torneo. En este contexto, Silvio Valencia, polémico periodista deportivo, criticó duramente a un futbolista del club ‘íntimo’.

El popular ‘Sensei’ criticó el juego de Alessandro Burlamaqui, volante aliancista. El comunicador aseguró que dicho jugador, reciente refuerzo del equipo dirigido por Néstor Gorosito, no tiene el nivel suficiente para estar en la escuadra blanquiazul.

“Obvio, no lo estoy ‘matando’, pero me da la sensación que no es para Alianza. Un Alianza pobre. Yo no tengo nada contra Burlamaqui, pero qué casualidad que siempre a Burlamaqui lo cambian”, empezó diciendo Valencia

“Si juega bien, ¿por qué no se queda toda la parte? Burlamaqui no juega bien. No es para Alianza, seguramente es para ADT, pero en Alianza no está para resolver el problema”, agregó Silvio.

Burlamaqui llegó a mitad de año para reforzar la volante de Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (Cancelado)

- Juan Pablo II 0-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 Sport Boys (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 24 de agosto

- ADT 2-2 Melgar (Finalizado)

- Cienciano 1-0 Atlético Grau (Finalizado)

- Universitario 0-0 Alianza Lima (Finalizado)

Programación de la fecha 8 del Clausura

Viernes 12 de septiembre

13:00 UTC vs. Ayacucho FC

15:15 Sport Huancayo vs. Chankas CYC

Sábado 13 de septiembre

13:00 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

15:15 Alianza Atlético vs. Juan Pablo II

19:00 Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 14 de septiembre

12:30 Alianza UDH vs. Cienciano

15:00 Melgar vs. Universitario

17:30 Cusco FC vs. Sporting Cristal

Qué es la Liga 1

La Liga 1 de Perú es la máxima categoría del fútbol profesional en el país. Reúne a los clubes más importantes del territorio nacional y se disputa cada año con un sistema de competencia que puede incluir torneos como Apertura y Clausura, así como fases de playoffs para definir al campeón. Además de la lucha por el título, los equipos también compiten por clasificar a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que convierte a la Liga 1 en un torneo clave para el desarrollo y la proyección del fútbol peruano.

Más allá del aspecto deportivo, la Liga 1 también tiene un papel importante en lo cultural y económico, ya que moviliza a miles de hinchas en todo el país y representa una plataforma de exposición para jóvenes talentos. A lo largo de su historia, ha sido escenario de clásicos intensos, momentos históricos y el surgimiento de grandes figuras del balompié nacional.