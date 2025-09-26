La pelea en vivo protagonizada por los comunicadores Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ no ha pasado desapercibida para los administradores del espacio de contenidos “Erick y Gonzalo”. Es ahí desde donde se emite interdiario el programa “Mira lo que habla”.

Como se recuerda, el jueves, más precisamente tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile, los comunicadores Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ sostuvieron un fuerte cruce verbal que devino en pelea en vivo.

A su lado, los panelistas Carlos Panez y Clelia Francesconi solo atinaron a mirar sorprendidos mientras sus colegas panelistas se enfrascaban en un cruce de golpes. Unos segundos después, la transmisión se cortó y el video original fue eliminado de redes sociales.

Sin embargo, a través de cuentas alternas se ha difundido todo el viernes el clip de la discusión y pelea, generando duras críticas a los protagonistas y además al espacio ya citado.

La noche del viernes, “Erick y Gonzalo” publicó un comunicado en el que ofrecía disculpas por lo ocurrido, señalando que son conscientes de que el ‘Deporte rey’ mueve pasiones, pero que de ninguna manera deben justificarse actos violentos.

“La naturaleza enérgica del deporte no justifica el uso de lenguaje ofensivo y desmedido, y es por ello que lamentamos profundamente los eventos ocurridos en el programa del 25 de septiembre”.

Como decisión, indicaron que todos sus espacios irán a reestructuración hasta nuevo aviso.

“Se ha tomado la decisión de iniciar un proceso de reestructuración de los contenidos de nuestros programas. Nuestro objetivo siempre será promover el debate respetuoso y la pasión por el deporte en un ambiente sano y cordial”, añadieron.

La pelea entre Silvio Valencia y Chevaristo se dio minutos después de que inicie el debate sobre la derrota de Alianza Lima en la Sudamericana 2025 a manos de la U. de Chile. El cuadro íntimo volvió a caer ante el rival sureño que ya lo había vencido y eliminado de un torneo internacional en el año 2010.

Terrible lo que pasó en el programa de Erick & Gonzalo, donde el periodista Silvio Valencia fue atacado por su compañero Chevaristo luego de intercambiar duros adjetivos. #brutalidad #alianzalima #peru pic.twitter.com/FfVOaZbvAu — Baresi Studios (@BaresiStudios) September 26, 2025

Días atrás, Silvio Valencia protagonizó un duro cruce con el también periodista deportivo Gustavo Barnechea, aunque este no pasó de lo verbal. El incidente se hizo viral, pero no llegó a los niveles de lo trascendido en las últimas horas tras la pelea con Chevaristo en “Mira lo que habla”.