Jair Moretti y Maxloren Castro no fueron convocados en Sporting Cristal para el duelo de Copa Libertadores 2026 ante Carabobo. ¿La razón? Ambos jugadores fueron protagonistas de polémicas imágenes en donde se les ve siendo parte de una fiesta. En este sentido, Erick Delgado, exarquero multicampeón con los celestes, le dio un consejo al extremo del equipo rimense.

¡Sin filtros! Erick Delgado lanza fuerte mensaje a Maxloren Castro tras ser castigado en Sporting Cristal: “No lo voy a...”

“Yo le recomendaría a Maxloren que tenga mejores juntas. También, hay que ser huev... para dejar que te graben después de haber perdido un partido”, empezó diciendo el popular ‘Loco’ en el programa YouTube, Primer Toque.

“Ten mejores juntas, sobre todo por el tema de quién te graba. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Entonces, hasta para eso hay que tener criterio, es mi opinión”, agregó Delgado.

Por último, el exguardameta dejó en claro que tampoco se debe exagerar con el tema. “Yo no voy a ‘satanizarlo’ porque creo que un chico de 18 años comete errores.La gente es muy buena para acusarlo porque jugadores de 33 años siguen cometiendo errores. Yo he tenido 18 y envidiaba a mis amigos que estaban celebrando y yo tenía que concentrar”.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre esta situación?

A su vez, el gerente general del área futbolística de Sporting Cristal, Julio César Uribe, señaló que la institución fue informada sobre la grabación y puso en marcha los procedimientos correspondientes para analizar el caso.

“El club ya tomó conocimiento de las situaciones que son de conocimiento público. Es una decisión deportiva, que bajo el contexto conocido, evaluarlo internamente. El primer paso es no considerar a los jugadores para el próximo encuentro ante Carabobo en Venezuela”, dijo el ‘Diamante’ para Exitosa Deportes.

Resultados Fecha 5 del Torneo Apertura

Alianza Atlético 0-0 ADT / Estadio Campeones del 36

FBC Melgar 1-2 Los Chankas / Estadio de la UNSA

Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal / Estadio IPD Huancayo

UTC 0-1 Alianza Lima / Estadio Héroes de San Ramón

Sport Boys 0-0 CD Moquegua / Estadio Miguel Grau

Comerciantes Unidos 3-1 Atlético Grau / Estadio Juan Maldonado

Juan Pablo II 2-1 Cusco FC / Complejo Deportivo Juan Pablo II

Universitario 1-0 FC Cajamarca / Estadio Monumental ‘U’

Programación de la fecha 6 de la Liga 1

Viernes 6 de marzo

15:30 Atlético Grau vs. FC Cajamarca

Sábado 5 de marzo

11:00 CD Moquegua vs. Sport Huancayo

13:15 Comerciantes Unidos vs. UTC

16:30 Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

19:00 Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 8 de marzo

13:15 ADT vs. Juan Pablo II

15:30 Chankas CYC vs. Universitario

Lunes 9 de marzo

17:30 Cienciano vs. Sport Boys

20:30 Alianza Lima vs. Melgar