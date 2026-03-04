Por Redacción EC

Jair Moretti y Maxloren Castro no fueron convocados en Sporting Cristal para el duelo de Copa Libertadores 2026 ante Carabobo. ¿La razón? Ambos jugadores fueron protagonistas de polémicas imágenes en donde se les ve siendo parte de una fiesta. En este sentido, Erick Delgado, exarquero multicampeón con los celestes, le dio un consejo al extremo del equipo rimense.