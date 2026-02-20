Solano enciende la polémica: ¿Guerrero y Cueva ya cumplieron su etapa? Esto dijo ‘Ñol’

La selección peruana atraviesa una etapa de reestructuración profunda tras una campaña 2025 para el olvido. Con la llegada del técnico brasileño Mano Menezes, se abre un nuevo ciclo en el que el recambio generacional aparece como uno de los principales desafíos. En ese contexto, una voz autorizada como la de Nolberto Solano agitó el debate sobre el futuro de dos históricos referentes.

El exasistente técnico fue tajante al cuestionar si jugadores como Paolo Guerrero y Christian Cueva todavía tienen lugar en el equipo nacional. Las declaraciones del exintegrante de la selección no pasaron desapercibidas y ya generan reacciones en la hinchada. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE NOLBERTO SOLANO SOBRE PAOLO GUERRERO Y CHRISTIAN CUEVA?

Para el popular ‘Maestrito’, es momento de cerrar el capítulo de los dos últimos grandes estandartes del ataque nacional. Solano argumentó que ambos futbolistas ya brindaron su mejor versión al país y que la realidad competitiva actual exige un roce internacional que hoy no poseen. “A Christian y Paolo debemos dejarlos en paz. Ya nos dieron, en su momento, los que nos tenían que dar”, enfatizó el exfutbolista en ‘Modo Fútbol’.

Además, cuestionó el nivel competitivo actual de Cueva al señalar: “Por algo juega en Juan Pablo II, con todo respeto es por algo, el jugador tiene que mantenerse en un ranking y competir en la élite”. En esta línea, comparó la situación de Perú con potencias regionales como Colombia o Ecuador, cuyas figuras militan en las ligas más exigentes del mundo, según recoge La República.

Por último, recordó que los procesos exitosos requieren convicción e instó a la hinchada a respaldar al nuevo estratega brasileño: “Ricardo Gareca siempre la tuvo clara y ahora hay que tenerle fe a Mano con lo poquito que tenemos no le exijamos más”.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE PAOLO GUERRERO Y CHRISTIAN CUEVA?

El ‘Depredador’ se encamina hacia el cierre definitivo de su trayectoria profesional, habiendo ratificado que la presente temporada 2026 con Alianza Lima marcará su despedida oficial de las canchas. Pese a superar los 40 años, Guerrero se mantiene en una forma física destacable y bajo contrato vigente con los íntimos.

Por otro lado, el panorama de Christian Cueva es de incertidumbre y búsqueda de redención. Tras su salida del Emelec de Ecuador, ‘Aladino’ ha retornado al torneo local para vestir la camiseta del Juan Pablo II en la Liga 1. Con 34 años, el volante se ha propuesto como meta personal recuperar su nivel y alejarse de las distracciones extraportivas

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER PARTIDO DE MANO MENEZES AL MANDO DE LA SELECCIÓN PERUANA?

El estreno del estratega brasileño está pactado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 am, donde la ‘Blanquirroja’ chocará contra la selección de Senegal en Francia. Este compromiso, que cuenta con figuras de la talla de Sadio Mané, servirá como el primer examen del año para un comando técnico que busca un segundo amistoso en Europa para completar la fecha FIFA.

¿POR QUÉ MANO MENEZES ACEPTÓ EL RETO DE DIRIGIR A LA SELECCIÓN PERUANA?

En entrevista para el canal de YouTube ‘La Bicolor+’, Menezes explicó que su interés radica en la posibilidad de cimentar un plan de trabajo sólido desde los cimientos. “Quería asumir un lugar dónde se construya un proyecto. Estuvimos analizando que la Selección Peruana era muy propicia para construir algo así”, sentenció el técnico, quien además reconoció que el éxito de esta construcción no será inmediato y requerirá la unión de todas las partes.

