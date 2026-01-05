Universitario y Alianza Lima se vienen reforzando de la mejor manera para lograr el tan ansiado objetivo en este 2026: ser campeones nacionales. En el caso de los de Ate, si así lo lograsen, se coronarían como flamantes tetracampeones. A propósito de ello, Héctor Fértoli, futbolista argentino y nuevo fichaje crema, se refirió a Federico Girotti, nuevo delantero del conjunto blanquiazul.

¡Sorprendente! Héctor Fértoli no se guarda nada y se refirió a la llegada de Federico Girotti a Alianza Lima: “Viene a...

En primera instancia, el exRacing de Avellaneda comentó qué lo llevó a vestirse de crema. “Que se tricampeón, que juegue Copa Libertadores este año, es un orgullo poder venir acá, que hayan confiado en mí. Estoy muy contento, ya queriendo sumarme al grupo y conseguir el tetra”.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Luego, el atacante hizo hincapié en la gran cantidad de fanáticos que tienen los merengues. “He visto la gente que tiene, he sentido el cariño antes de llegar y, gracias a Dios, se pudo dar. Sé que es un club grande, que tiene mucha gente”.

Por último, Fértoli dijo lo siguiente sobre Girotti: “Sí, aún no he hablado, pero seguramente lo haré. Es un gran jugador que viene a potenciar la liga”.

Cuándo será la Noche Crema 2026

El próximo 24 de enero, la ‘U’ enfrentará a la Universidad de Chile en la tan esperada “Noche Crema 2026”, que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate. Hay mucha expectativa, pues los hinchas podrán ver en vivo a los nuevos jugadores.

Inició la pretemporada de Universitario

De otro lado, con el mensaje “Nuevamente juntos”, Universitario saludó a sus jugadores y a la afición, generando expectativa de cara a la temporada 2026. Este lunes, tal como es costumbre, varios jugadores pasaron exámenes médicos.

El domingo pasado, el entrenador español Javier Rabanal recorrió las instalaciones de Campo Mar ‘U’, escenario habitual de los entrenamientos de verano del equipo, en lo que marcó el arranque oficial de la preparación del plantel para sus próximos desafíos.

¡No se quedó callado! Aldo Corzo contesta a quienes menosprecian el tricampeonato de Universitario: “Cada vez que ganamos les va a doler”

“Este año he visto la mayor falta de códigos en mi carrera, y no solo de los jugadores, porque somos compañeros y, para mí, eso es terrible. Ha habido falta de códigos de jugadores, exjugadores, exdirigentes, dirigentes. Nos han querido tumbar a la mala, la prensa también, y no han podido”, empezó diciendo Aldo Corzo en ‘Doble Punta’.

“Falta de códigos es menospreciar el logro del que ganó, hablar mal de los compañeros, hablar mal de los excompañeros, hablar mal del mundo en el que tú te mueves. Al final, puedo ser bueno o malo, ustedes ya lo verán, pero lo que no quiero es que me digan que falté códigos, que me equivoqué en esto, que fui mala persona. Eso es lo único que me importa”, prosiguió el referente crema.