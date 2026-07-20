La consagración de España en el Mundial 2026 no solo quedó reflejada con la obtención de su segunda Copa del Mundo, sino también en la clasificación más importante del fútbol internacional. Gracias a su campaña impecable y al título conquistado, la selección dirigida por su cuerpo técnico escaló hasta el primer lugar del Ranking FIFA, dejando atrás a Argentina, que comenzó el torneo como líder, pero terminó cediendo la cima tras caer en la final. De esta manera, la “Roja” cerró un campeonato histórico con el reconocimiento de ser, al menos por ahora, la mejor selección del planeta según el organismo rector del fútbol.

Una de las grandes novedades de esta edición fue que la FIFA decidió actualizar el ranking de manera permanente durante el desarrollo del Mundial. Esto permitió que cada victoria, empate o derrota tuviera un impacto inmediato en la clasificación, provocando movimientos constantes entre las selecciones mejor ubicadas y reflejando con mayor precisión el rendimiento mostrado sobre el terreno de juego.

Así quedó el Top 10 tras el Mundial 2026

El listado definitivo dejó a España en la primera posición, seguida por Argentina, que pese a perder la final conservó un lugar privilegiado entre las mejores del mundo. Francia completó el podio tras otra destacada participación, mientras que Inglaterra se mantuvo en el cuarto puesto y Brasil ocupó la quinta casilla, reafirmando su presencia habitual entre las potencias del fútbol internacional.

Detrás de ese grupo apareció Marruecos, que volvió a confirmar su crecimiento competitivo con un sexto lugar que refleja el progreso sostenido del fútbol africano. Portugal quedó en la séptima posición, seguido por Bélgica, que logró mantenerse dentro del grupo de privilegio pese a no alcanzar las instancias decisivas del torneo.

Los Países Bajos finalizaron en el noveno puesto y cerrando el Top 10 apareció México, protagonista de uno de los ascensos más importantes del ranking. El combinado azteca aprovechó su condición de anfitrión para firmar una destacada campaña que le permitió escalar cuatro posiciones respecto a la clasificación previa al inicio del Mundial.

México protagoniza el mayor ascenso

La presencia de México entre las diez mejores selecciones representa uno de los cambios más significativos tras la Copa del Mundo, ya que superó a varios equipos que tradicionalmente ocupaban esos lugares. Su rendimiento durante el torneo fue suficiente para consolidarse como la selección de la Concacaf mejor posicionada en la clasificación mundial.

Con este nuevo Ranking FIFA, el panorama del fútbol internacional experimenta una importante reconfiguración tras el Mundial 2026. España inaugura una nueva etapa como líder de la clasificación, Argentina continúa como uno de los principales referentes pese a perder la final y selecciones como Marruecos y México confirman que el equilibrio competitivo es cada vez mayor, dejando abierta la puerta a nuevas sorpresas de cara a los próximos torneos internacionales.