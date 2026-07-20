Por Redacción EC

La consagración de España en el Mundial 2026 no solo quedó reflejada con la obtención de su segunda Copa del Mundo, sino también en la clasificación más importante del fútbol internacional. Gracias a su campaña impecable y al título conquistado, la selección dirigida por su cuerpo técnico escaló hasta el primer lugar del Ranking FIFA, dejando atrás a Argentina, que comenzó el torneo como líder, pero terminó cediendo la cima tras caer en la final. De esta manera, la “Roja” cerró un campeonato histórico con el reconocimiento de ser, al menos por ahora, la mejor selección del planeta según el organismo rector del fútbol.