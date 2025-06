Boca Juniors se despidió del Mundial de Clubes tras igualar 1-1 con Auckland City y desató una ola de críticas. El conjunto xeneize no logró superar al modesto equipo neozelandés y quedó fuera del certamen internacional. La eliminación encendió la furia de los hinchas y provocó una lluvia de cuestionamientos por parte de la prensa especializada. A propósito de ello, en esta nota te vamos a contar qué hará el cuadro de Oceanía con el millón de dólares que ganaron tras empatarle a los dirigidos de Miguel Ángel Russo.

El empate ante Boca no solo significó un resultado histórico para Auckland City, sino también un premio millonario. Por haber sumado un punto en el Mundial de Clubes, el equipo neozelandés recibió un bono extra de un millón de dólares por parte de la FIFA. Este monto se suma a los 2,5 millones que ya tenía asegurados por participar en el torneo, elevando a 3,5 millones el total percibido. Para un club acostumbrado a presupuestos mucho más modestos en su torneo local, esta cifra representa un ingreso extraordinario que supera con creces sus ganancias habituales.

Sebastián Ciganda, arquero uruguayo que forma parte del plantel de Auckland, reveló que la millonaria recompensa obtenida en el Mundial de Clubes será distribuida entre los futbolistas y el cuerpo técnico. Según explicó, el club decidió reconocer el esfuerzo colectivo y compartir el premio entre todos los que formaron parte de la campaña.

“El premio por el empate que es de un millón de dólares, lo vamos a repartir entre el cuerpo técnico y plantel”, indicó el guardameta en entrevista con DSports.

Sebastián Ciganda, arquero uruguayo que forma parte del plantel de Auckland City. (Foto: X)

Asimismo, el portero contó un poco sobre en qué trabaja cuando no entrena. “En Nueva Zelanda soy limpiador de piscinas y jacuzzis.Pedí vacaciones en el trabajo o sino renunciaba. No cobré por estos días que estuvimos en Estados Unidos, cuando vuelva me reintegro a trabajar”.

Por último, Ciganda hizo hincapié en cómo fue la previa del duelo ante Boca. “Todos nos daban goleados otra vez, estaban confiados qué Boca nos iba a meter seis goles”.

Qué dijo el técnico de Boca Juniors sobre la eliminación en el Mundial de Clubes 2025

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca, se refirió al rendimiento de su equipo en este último encuentro del Mundial de Clubes. “Creo que tiramos demasiados centros. Las veces que intentamos por abajo tuvimos más claridad, sin dudas. Pero se buscó siempre. El primer tiempo fue bueno, pese a marcar un solo gol. Nos apuramos mucho en el segundo período, aunque no es excusa. Se buscó ganar, pero no se pudo. Debimos intentar por abajo, porque a nadie le gusta quedar afuera en la fase de grupos”, indicó el estratega.

Asimismo, Russo añadió: “Boca es Boca y este tipo de partidos los tiene que saber resolver de otra manera. Debimos tener más juego, verticalidad y diagonales, cosas que actualmente son claves en el fútbol mundial, pero no se pudo. Y yo me hago responsable de todo. Uno esperaba otro final en este torneo. Hubo factores en juego, terminamos con tres tiros en los palos en el primer tiempo, aunque somos Boca y debimos saber solucionar esas cosas”.