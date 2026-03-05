Pol Deportes, el creador de contenido deportivo, sorprendió a sus seguidores tras confirmarse que formará parte del equipo de cobertura del Mundial 2026 para la cadena Telemundo en Estados Unidos. El anuncio se realizó durante una transmisión en vivo desde el set del programa ‘Hoy Día’, donde le comunicaron oficialmente la noticia frente a cámaras.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, marca un importante paso en la carrera del influencer, conocido por su presencia en plataformas digitales y su conexión con los fanáticos jóvenes del fútbol. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SE CONFIRMÓ QUE POL DEPORTES ESTARÁ EN LA COBERTURA DEL MUNDIAL?

La noticia se hizo pública durante una emisión especial en el set de Telemundo, cuando el presentador Carlos Calderón sorprendió al influencer con la invitación para integrarse al equipo que cubrirá el torneo más importante del mundo.

“No solo eso, sino que, Paul, vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar aquí ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que qué emoción, mano”, expresó Calderón durante la transmisión.

Además, agregó un mensaje de reconocimiento a su trayectoria: “Te felicito de verdad que eres un hombre muy valiente y muy talentoso. (...) Sí se cumplen los sueños”.

¿QUÉ DIJO POL DEPORTES TRAS SU INCORPORACIÓN A TELEMUNDO?

Luego del anuncio, el propio creador de contenido compartió en sus redes sociales su emoción por esta nueva etapa profesional. Desde su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 836 mil seguidores, publicó fragmentos de su participación en el programa y agradeció la oportunidad.

“Hoy tuve la oportunidad de estar en ‘Hoy Día’ de Telemundo desde Miami contando cómo mi sueño creció más allá de las fronteras”, escribió. También destacó que durante su intervención envió un saludo en quechua para todos sus hermanos y hermanas quechua-hablantes en Perú, resaltando sus raíces y el apoyo de su comunidad.

¿POR QUÉ TELEMUNDO APUESTA POR CREADORES DIGITALES PARA EL MUNDIAL?

La incorporación de Pol Deportes forma parte de una estrategia cada vez más común en los grandes medios, que buscan integrar figuras de internet a sus coberturas para conectar con audiencias más jóvenes. Su presencia apunta a complementar el trabajo de periodistas y exfutbolistas con formatos más cercanos a las redes sociales.

La decisión fue bien recibida por seguidores y colegas, quienes destacaron el impacto que su crecimiento puede tener para otros jóvenes creadores. En redes, varios usuarios celebraron su logro con mensajes de apoyo. “Que gusto ver que sigan reconociendo tu talento y esfuerzo… nadie lo parará”, escribió una seguidora, mientras otros resaltaron su capacidad para narrar y desenvolverse frente a cámaras a pesar de su corta edad, según informa Infobae.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL ‘POL DEPORTES’?

El fenómeno de Cliver Huamán, el nombre detrás de Pol Deportes, comenzó gracias a una transmisión improvisada durante la final de la Copa Libertadores. Su plan inicial era grabar la previa del partido en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero el personal de seguridad lo retiró por ser menor de edad. Ante la frustración, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar un lugar elevado para mantener la vista del estadio. Subido al cerro junto a su padre y hermano, montó su trípode y comenzó a relatar el partido, llegando casi al final del primer tiempo.

Lo que empezó como un momento de decepción rápidamente cautivó a miles. En pocos minutos, la cantidad de espectadores conectados pasó de unos cientos a casi diez mil, quienes lo animaban mientras relataba con un celular, un aro de luz y su trípode. Su estilo espontáneo conquistó a usuarios de TikTok y a millones de personas.

