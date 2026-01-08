El fútbol peruano se encuentra en receso. Todos los clubes de la Liga 1 se vienen preparando de la mejor manera para afrontar con todo la temporada 2026. En este contexto, Sport Huancayo anunció la contratación de un técnico experimentado, multicampeón en nuestro país e ídolo de Sporting Cristal.

¡Sorpresa total! Técnico multicampeón del fútbol peruano e ídolo de un club grande de la Lima fue anunciado como flamante técnico de un club de provincia

Sport Huancayo anunció oficialmente la incorporación de Roberto Mosquera como su nuevo director técnico. Mediante un comunicado, el club de la Liga1 le dio la bienvenida al conocido estratega, quien llega tras haber estado al mando de Alianza Universidad en la temporada anterior.

“¡Bienvenido, profesor Roberto Mosquera! El DT que nos regaló triunfos inolvidables, regresa a Huancayo. Experiencia, liderazgo y ambición para seguir compitiendo en grande”, dijo el ‘Rojo Matador’ en sus redes oficiales.

Pedro García apuesta fuerte: asegura que Sekou Gassama ‘la romperá’ en la Liga 1 y lo compara con estrella de Alianza Lima: “Va a...”

“Yo aprendí una cosa antes ser periodista y no la he dejado de tratar de aplicar. Una vez fui a jugar fútbol a un sitio, entró el equipo rival. El equipo rival era de nuestro tamaño, todos más o menos de la edad, del tamaño. En el equipo rival entró un chiquitito, que parecía el hermanito menor que faltó uno y completaron con un chiquitito. Ya alguien dijo ‘¿y este chibolo? Uno le dijo al otro de mis amigos ‘¿lo has visto jugar?’ No. ‘No te rías’. La rompió el chibolo”, empezó diciendo Pedro García en ‘Doble Punta’.

“Lo traslado siempre al tema de la hoja de vida. Este senegalés, alguna prensa española dice que era muy movedizo, muy potente. En el fútbol peruano, ser un portento físico hace la diferencia. ¿Diego Churín lo era? No, para mí ‘portento físico’ no es que seas grandote, sinouno como Eryc Castillo, que no es grandote, es normal, pero físicamente se ha sostenido. Sin ser Castillo una exquisitez técnica, con esa fuerza, ¿no ha hecho la diferencia? Sí la hace”, agregó el periodista.

Cuándo será la Noche Crema 2026

El próximo 24 de enero, la ‘U’ enfrentará a la Universidad de Chile en la tan esperada “Noche Crema 2026”, que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate. Hay mucha expectativa, pues los hinchas podrán ver en vivo a los nuevos jugadores.

Inició la pretemporada de Universitario

De otro lado, con el mensaje “Nuevamente juntos”, Universitario saludó a sus jugadores y a la afición, generando expectativa de cara a la temporada 2026. Este lunes, tal como es costumbre, varios jugadores pasaron exámenes médicos.

El domingo pasado, el entrenador español Javier Rabanal recorrió las instalaciones de Campo Mar ‘U’, escenario habitual de los entrenamientos de verano del equipo, en lo que marcó el arranque oficial de la preparación del plantel para sus próximos desafíos.