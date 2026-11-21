Sport Huancayo afrontará este domingo un partido decisivo que podría marcar su regreso a la Copa Libertadores. El equipo huancaíno llega a la última fecha del Torneo Clausura como único líder, con 34 puntos, y depende de sí mismo para conquistar el campeonato. Para conseguirlo, deberá superar a Universitario de Deportes, su rival en una jornada que también definirá las posibilidades de otros clubes. Sin embargo, ganar el certamen no solo le permitiría levantar un trofeo, sino también asegurar su presencia en una competencia internacional. Aunque el título del Clausura no otorga directamente un boleto continental, existe una disposición en las bases de la Liga 1 que favorece al ganador. A continuación, te contamos qué necesita el ‘Rojo Matador’ para clasificar a la Copa Libertadores 2027 y cuáles son sus otros escenarios.

¿SPORT HUANCAYO CLASIFICARÁ A LA COPA LIBERTADORES 2027 SI GANA EL CLAUSURA?

Si Sport Huancayo conquista el Torneo Clausura, asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, este beneficio no se obtiene directamente por ganar el certamen, sino por la clasificación a las semifinales de la Liga 1 que consigue el equipo que termina como vencedor de este segundo torneo.

De acuerdo con las bases del campeonato, los clubes que llegan a las semifinales tienen garantizado finalizar entre los tres primeros puestos de la clasificación nacional. Esto significa que el ‘Rojo Matador’ obtendría uno de los cupos peruanos al certamen continental, ya sea como Perú 2 o Perú 3, según la posición que alcance al finalizar la temporada.

Además, Sport Huancayo tendrá una oportunidad adicional de mejorar su participación internacional. Después de ganar el Clausura, volverá a enfrentarse a Universitario en semifinales para luchar por el campeonato nacional. Si logra avanzar y quedarse con el título, podrá acceder a la Copa Libertadores desde la fase de grupos, sin necesidad de disputar las rondas previas.

¿QUÉ PASA SI SPORT HUANCAYO EMPATA O PIERDE ANTE UNIVERSITARIO?

El conjunto huancaíno también tiene otros escenarios para la última jornada. Actualmente, ocupa el noveno lugar de la tabla acumulada, por lo que necesita sumar para mantener sus posibilidades de participar en una competencia internacional.

Estas son sus alternativas:

Si gana: será campeón del Clausura y clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Si empata: asegurará, como mínimo, un cupo a la Copa Sudamericana 2027. También podría ganar el Clausura si Sporting Cristal no derrota a Cienciano.

Si pierde: quedará sin opciones de conquistar el torneo y tampoco accederá a una competencia internacional.

Por ello, conseguir al menos un punto será fundamental para el ‘Rojo Matador’, según explica la plataforma Fútbol Peruano.

Sport Huancayo se enfrentará a Universitario por el Torneo Clausura. (Foto: LFPP)

¿CUÁNDO JUEGA SPORT HUANCAYO CONTRA UNIVERSITARIO POR EL TORNEO CLAUSURA 2026?

El partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputará este domingo 22 de noviembre, a las 3:00 pm, en el estadio IPD de Huancayo. El compromiso corresponde a la última fecha del Torneo Clausura 2026 y será determinante para conocer al campeón.

A esa misma hora, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. El resultado de este encuentro también podría influir en la definición del campeonato, especialmente si Sport Huancayo no consigue vencer a los cremas.

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