El próximo domingo 10 de marzo, Sport Huancayo y Unión Comercio protagonizarán un emocionante encuentro en el Estadio Huancayo por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Mientras los huancaínos intentarán volver al triunfo luego de caer en la última fecha ante Universitario de Deportes, los moyobambinos llegan motivados al partido tras vencer a UTC en la fecha anterior.

Dicho esto, a continuación te contamos cuál es el horario en que se llevará a cabo el cotejo, así como el canal encargado de transmitirlo. Además, para ir calentando los motores de lo que será un apasionante encuentro, te contamos cómo llegan ambos equipos y otros detalles.

¿CUÁNDO SE DESARROLLARÁ EL ENCUENTRO ENTRE SPORT HUANCAYO Y UNIÓN COMERCIO?

Este encuentro, que corresponde a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, se desarrollará el próximo domingo 10 de marzo a las 3:00 pm (hora peruana) en el Estadio Huancayo, ubicado en la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín, Perú. El árbitro designado para este encuentro es Micke Palomino.

A continuación, revisa los horarios según cada país:

14:00 horas - México, El Salvador y Nicaragua.

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

16:00 horas - Venezuela

17:00 horas - Argentina y Chile

¿DÓNDE VER EL PARTIDO DE SPORT HUANCAYO VS. UNIÓN COMERCIO?

El partido Sport Huancayo vs Unión Comercio se puede seguir a través del canal Liga 1 MAX en operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable. La transmisión vía streaming se puede ver en DirecTV GO y Liga 1 Play.

¿CÓMO LLEGAN SPORT HUANCAYO Y UNIÓN COMERCIO A SU ENCUENTRO?

Sport Huancayo llega a este partido tras sufrir dos derrotas oficiales en distintos torneos. Primero perdió 2-0 de visita ante Universitario de Deportes por la sexta jornada del torneo peruano, luego sufrió su eliminación de la Copa Sudamericana tras caer con el mismo marcador ante César Vallejo. Estos resultados significaron sus primeras derrotas del año.

Ahora el club de Junín buscará volver a la senda del triunfo en su casa, donde mantenido una racha impresionante, ya que hasta el momento no ha sufrido ningún derrota como local ni ha recibido goles. En cuanto a estadísticas, el equipo de Huancayo suma 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, y ha marcado 9 goles y ha recibido 3. En el momento de haberse trabajado esta nota, Sport Huancayo se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Por el lado de Unión Comercio, llega al cotejo motivado tras lograr su primera victoria del año en la fecha anterior. Logró sumar sus primeros tres puntos gracias a su victoria de 2-0 sobre UTC de Cajamarca, a quien anotó los goles en los últimos y agónicos minutos del partido.

El club de San Martín intentará continuar sumando positivamente en Huancayo, pero tiene el difícil reto de superar su mala racha de visita, pues hasta el momento ha visto la derrota en los 3 encuentros que jugó como visitante. En cuanto a estadísticas, el equipo de la selva suma 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas, y ha marcado 7 goles y ha recibido 19. Al momento de trabajarse esta nota, Unión Comercio se encuentra en el puesto 16 de la tabla de posiciones.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LOS ENCUENTROS ANTERIORES QUE DISPUTARON SPORT HUANCAYO Y UNIÓN COMERCIO?

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo peruano tuvieron todos los resultados posibles. El ‘Rojo Matador’ cuenta con dos victorias a su favor, mientras que el ‘Poderoso del Alto Mayo’ también suma 2 a su cuenta. Asimismo, cuentan con 1 empate en su historial, el cual cabe señalar que fue el resultado del último partido que disputaron.