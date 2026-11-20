El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 atraviesa una emocionante recta final, con Sport Huancayo en el primer lugar con 34 puntos, seguido de cerca por Sporting Cristal y Universitario, ambos con 32 unidades en la tabla de posiciones. De hecho, la mínima diferencia entre los equipos mantiene abierta la lucha por el título nacional y convierte cada partido en una oportunidad decisiva para definir al campeón. Sin embargo, en esta última fecha del torneo no solo estará en juego el ganador del torneo, sino también los cupos a las competencias internacionales. En ese contexto, a pocas horas del esperado encuentro entre el equipo cervecero y Cienciano, el delantero Neri Bandiera envió un contundente mensaje a los hinchas con miras a conseguir un resultado favorable. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO NERI BANDIERA PREVIO AL PARTIDO ENTRE SPORTING CRISTAL Y CIENCIANO?

En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a Cienciano este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el Estadio Alberto Gallardo. Como parte de la previa de este trascendental encuentro, Neri Bandiera, delantero del equipo cusqueño, envió un contundente mensaje que generó diversas reacciones entre los hinchas de ambos clubes. En una entrevista para “Conexión Cienciano”, el atacante argentino aseguró que el “Papá” buscará tener un papel protagónico en el partido y no se limitará a ser un espectador de la definición del torneo. Por ello, afirmó que saldrán al campo con la intención de competir y convertirse en protagonistas.

Asimismo, destacó la importancia de que el club esté presente una vez más disputando un torneo internacional el próximo año, por lo que, con una frase candente, dejó en claro que buscarán el triunfo en Lima. “Sabemos que todo el mundo está mirando más a Cristal que a nosotros porque se está jugando el torneo, pero nosotros no queremos estar de paso ni ser el pavo de la fiesta, como se dice. Este club merece estar siempre en un evento internacional. Hay varios que no quieren que Cienciano esté, porque saben lo que significa Cienciano en una Copa Sudamericana”, dijo Bandiera, visiblemente entusiasmado.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO PEDRO GARCÍA A PAOLO GUERRERO EN MEDIO DE SU RECUPERACIÓN?

Paolo Guerrero, una de las figuras de Alianza Lima y quien viene siendo cuestionado por su bajo rendimiento en los últimos meses, viene recuperándose de una fuerte lesión muscular. Frente a ello, a través del podcast ‘Play TV prime’, Pedro García aprovechó para sugerir al delantero que disfrute de la última etapa de su carrera futbolística y se preocupe menos por las críticas. Inclusive, el periodista indicó que el ‘Depredador’ tiene aún la oportunidad de salir campeón con Alianza y arrebatarle el tricampeonato a la ‘U’, con lo que podría retirarse por la puerta grande del club de sus amores.

“Mira, Paolo, te lo digo de verdad. Piénsalo y en realidad goza tu último tiempo de futbolista. Gózalo. Estás extendiendo la carrera; incluso se deslizó que podrías extenderla si Alianza sale campeón hasta la Libertadores del próximo año. Aprovecha levantarte cada mañana siendo el 9 de Alianza Lima, siendo capitán de Alianza Lima. Y goza este camino, esta construcción, esta ruta ganadora que Alianza comenzó en el mes de enero. Alianza en noviembre puede ser campeón nuevamente y tendrás seguramente la posibilidad de festejar de por vida haberte retirado en Alianza Lima jugando en un torneo en el que Alianza recuperó un título que pertenecía a la ‘U’ de tricampeonato. Consejo de pata”, sostuvo.

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