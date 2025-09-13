Durante los últimos años, la selección peruana no atraviesa por uno de sus mejores momentos futbolísticos tras finalizar en la penúltima posición de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esto refleja la floja campaña que ‘La Bicolor’ realizó durante el presente proceso clasificatoria, logrando 12 puntos en 18 partidos, con dos victorias, seis empates y diez derrotas. De esta manera, por segundo proceso eliminatorio consecutivo, el ‘equipo de todos’ quedó fuera de la cita mundialista. De hecho, esto ha generado gran indignación entre los hinchas nacionales, quienes culpan principalmente a Agustín Lozano y a los futbolistas. Aunque, el periodista Giancarlo Granda criticó fuertemente a Juan Reynoso por fracasar con la selección. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ OPINÓ GIANCARLO GRANDA SOBRE JUAN REYNOSO EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Luego de que la selección peruana realizara una de las peores campañas en eliminatorias, logrando 12 puntos con solo 6 goles anotados y ninguno de visita, uno de los que salió a criticar al equipo fue Giancarlo Granda. De acuerdo con el narrador deportivo, parte de la responsabilidad del fracaso de la selección recae en el técnico Juan Reynoso, debido a que en sus 14 partidos oficiales, tanto amistosos como eliminatorios, solo logró cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. Inclusive, desde el inicio la falta de gol ha sido uno de los principales problemas que arrastró la blanquirroja.

“Le dimos 6 partidos y demoramos 6 partidos para patear al arco; démosle 18 más para hacer un gol. El equipo de Reynoso -con todo cariño, es un técnicazo- era inmirable la selección de Reynoso. Los tiros de esquina terminaban en los pies de Pedro Gallese. ¿Qué más quieren? La selección, a diferencia de los clubes, tiene 18 partidos. Entre estar en el sótano 4 y el sótano 3 no hay mucha diferencia. Igual, si hay un temblor, te caes. Es incomprobable decir si le iba a ir mejor que a Jorge Fossatti si se quedaba”, criticó el comunicador a través del programa ‘Al Ángulo’.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DE RICARDO GARECA A LA SELECCIÓN PERUANA?

En una edición del programa ‘Vamos al Var’, que se transmite por YouTube, se tocó el tema sobre la virtual eliminación de la selección peruana y la paupérrima campaña que realizó hasta la presente fecha por Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde han pasado tres entrenadores. Por su parte, Pedro García no dudó en intervenir y explicar las razones de una posible llegada de Ricardo Gareca al ‘Equipo de todos’ de cara al próximo proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Según el periodista, Agustín Lozano buscaría traer al argentino como una jugada política para cambiar la percepción de los hinchas sobre su persona y en una posible reelección como presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“No tengo dudas que sea muy factible que venga Gareca, es muy factible, tengo una lectura del asunto, el que plantee que venga Gareca, por ejemplo, el propio Agustín Lozano, con lectura política, dice ‘lo traiga a Gareca y mi 0% de aceptación cambia’. Con esa mirada política, por supuesto que lo plantea, por más que desprecie la opinión, nunca lo subestimes, está un paso más adelante que tú, Lozano es pillo, el pillo está un paso adelante a veces, con mirada política dice ‘lo traigo a Gareca y revoluciono por lo menos el ambiente de la selección’”, dijo.

Por su parte, Alan Diez, integrante del espacio digital, se mostró disconforme, argumentando que el argentino no quiere retornar al Perú precisamente por la presencia de Lozano al mando de la FPF. Sin embargo, el comunicado reveló que el extécnico de Chile mostró su intención de firmar con la Bicolor cuando salió Juan Reynoso, pero nunca se concretó debido a que no se contactaron con él. “Gareca quiso venir cuando quedó fuera Reynoso y se avecinaba la negociación con (Jorge) Fossati, el entorno de Gareca dijo ‘si me llaman, me siento a conversar’, no lo llamaron”, contó.

Es así que, García consideró favorable el regreso de Gareca a la Blanquirroja para ponerse el buzo de entrenador, además de que recibirá el cariño de la hinchada por sus años de logros con Perú, luego de su salida por la puerta falsa de Chile. “Ha salido odiado, defenestrado de Chile, el peor técnico de la historia de la selección chilena, en la peor Eliminatorias de la historia en materia de puntos, peor eliminación porque es la tercera consecutiva, algo que nunca le pasó a Chile, ha pasado de ser el mejor de Perú al peor de Chile, está con una demanda de amor, que sabe que solamente en el Perú podría ser satisfecha”, sostuvo el comentarista deportivo.