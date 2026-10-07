La edición 54 de Caminos del Inca entra en una etapa clave y los fanáticos del automovilismo ya se preparan para uno de los momentos más esperados que marcará el inicio de esta importante competencia nacional. El Super Prime volverá a captar la atención de los seguidores de los fierros con una jornada especial que pondrá a prueba a los pilotos antes de que comience el recorrido por distintas regiones del país. Aunque todavía quedan varios días de competencia por delante, esta prueba tendrá un papel importante en lo que sucederá posteriormente en la carrera y podría generar las primeras diferencias entre los principales participantes. A continuación, te contamos la fecha, hora y todos los detalles que debes conocer sobre el Super Prime de Caminos del Inca 2026.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL SUPER PRIME DE CAMINOS DEL INCA 2026?

El Super Prime se disputará este jueves 8 de octubre en el Kartódromo La Chutana, ubicado en el kilómetro 50.5 de la carretera Panamericana Sur, en la zona de Chilca/San Bartolo, Lima. La jornada comenzará desde temprano con diferentes actividades previas a la competencia.

8:00 a. m.: reconocimiento del circuito a pie.

10:30 a. m.: reunión de pilotos.

11:00 a. m.: inicio del Super Prime.

La importancia de esta jornada, que tendrá una duración aproximada de cuatro horas, está en que los cinco pilotos que consigan los tiempos más destacados podrán decidir el orden en el que largarán durante la primera etapa de la competencia, cuyo destino será Huancayo, según informa Infobae.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS Y CÓMO SE PUEDE INGRESAR A LA CHUTANA?

Los aficionados que quieran presenciar la competencia podrán adquirir sus entradas mediante Ticketmaster, tanto por internet como en sus centros de experiencia. La organización estableció dos tipos de acceso:

General: S/45 durante la venta regular y S/50 si se compra en la puerta.

VIP: S/100 en venta normal y S/110 el día del evento.

El acceso VIP permite ubicarse en los jardines situados frente a la zona de largada. Cada asistente debe contar con su propio boleto y los menores también pagan entrada desde los 0 años. Además, deberán acudir acompañados por un adulto responsable. Las personas con discapacidad acreditada pueden acceder a un descuento, bajo las condiciones establecidas.

(Foto: Itea Media / A. Lino - R. de Quesada)

¿POR QUÉ EL SUPER PRIME ES UNA PRUEBA IMPORTANTE EN CAMINOS DEL INCA?

Esta modalidad tiene una trayectoria que se remonta a 1989, cuando fue realizada por primera vez en el Autódromo Henry Bradley Barnett, en Santa Rosa. En aquella oportunidad, el escenario todavía no contaba con asfalto, una condición que fue aprovechada para desarrollar la competencia. Con los años, la competencia pasó por escenarios como Miraflores, Marbella, Armendáriz, La Herradura, Agua Dulce, el Estadio Nacional y Plaza Norte, utilizando distintos recorridos y superficies.

La Chutana comenzó a recibir esta prueba en 2010 y posteriormente volvió a ser escenario en 2023 y 2024, cuando se realizaron competencias nocturnas. Tras trasladarse al Chaski Rally durante 2025, el Super Prime retorna este año al kartódromo para una nueva jornada que antecederá al inicio del recorrido principal. Caminos del Inca continuará luego por Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, llevando la competencia por diversas regiones del país.

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