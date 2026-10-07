(Foto: Itea Media - A. Lino / E. de Quesada)
(Foto: Itea Media - A. Lino / E. de Quesada)
Por Redacción EC

La edición 54 de Caminos del Inca entra en una etapa clave y los fanáticos del automovilismo ya se preparan para uno de los momentos más esperados que marcará el inicio de esta importante competencia nacional. El Super Prime volverá a captar la atención de los seguidores de los fierros con una jornada especial que pondrá a prueba a los pilotos antes de que comience el recorrido por distintas regiones del país. Aunque todavía quedan varios días de competencia por delante, esta prueba tendrá un papel importante en lo que sucederá posteriormente en la carrera y podría generar las primeras diferencias entre los principales participantes. A continuación, te contamos la fecha, hora y todos los detalles que debes conocer sobre el Super Prime de Caminos del Inca 2026.

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