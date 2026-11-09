La Liga 1 2026 se acerca a su desenlace final y la jornada 17 será determinante para los equipos que buscan conquistar el Clausura y consagrarse campeones. Con varios enfrentamientos importantes este fin de semana, crece la expectativa entre miles de hinchas. Descubre cómo están distribuidos los equipos en la tabla acumulada y en el Torneo Clausura, qué partidos se disputan y cuáles pueden cambiar el rumbo del final de temporada.

¿CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2026 DE LA LIGA 1?

Continúa la incertidumbre para conocer al próximo campeón de la Liga 1-2026. Estos son los puestos que registra el Clausura previo a la última fecha (jornada 17):

Tabla del Torneo Clausura: posiciones y puntajes de la Liga 1 | Foto: FPF

TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1-2026 EN VIVO

La clasificación acumulada muestra el rendimiento de los clubes a lo largo de las temporadas del 2026. Consulta aquí:

Tabla Acumulada de la Liga 1-2026 | Foto: LFP

Sanciones aplicadas en el acumulado:

UTC: descuento de 10 puntos.

ADT: descuento de 1 punto.

FC Cajamarca: descuento de 2 puntos.

Sport Boys: descuento de 4 puntos.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 17 DEL TORNEO CLAUSURA

La jornada comprende nueve encuentros distribuidos entre el domingo 15 y el 22 de noviembre.

Estos son los partidos y horarios establecidos:

Domingo 15 de noviembre

13:00 | Comerciantes Unidos vs Sport Boys

15:15 | Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II

Lunes 16 de noviembre

13:00 | UTC Cajamarca vs Chankas

15:00 | CD Moquegua vs Atlético Grau

15:00 | Cusco vs ADT

Miércoles 18 de noviembre

15:00 | Alianza Atlético vs Melgar

Domingo 22 de noviembre

Por definirse | Universitario vs Sport Huancayo

Por definirse | Alianza Lima vs FC Cajamarca

Por definirse | Sporting Cristal vs Cienciano

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