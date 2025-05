El Torneo Apertura 2025 va llegando a su fin y en la jornada 14 de la Liga 1-2025, uno de los partidos más importantes será el que protagonicen Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Este encuentro podría definir anticipadamente el desenlace de esta parte del torneo peruano. Para que puedas saber en qué posición va tu equipo favorito, te dejamos la tabla actualizada del certamen con los otros encuentros de Alianza Lima, Sport Boys, Melgar, Cusco FC, Deportivo Garcilaso y otros cuadros .

En la jornada pasada, Universitario perdió el liderato luego de caer por 2-0 ante Juan Pablo II College. Antes los cremas de Jorge Fossati también habían perdido contra Alianza Atlético, lo que provocó molestia entre sus fanáticos, quienes al término del juego increparon duramente a los jugadores.

Ante los rimenses, el conjunto de Ate se juega gran parte de sus chances en el Apertura, es por eso que recurrirá a su mejor once para quedarse con los 3 puntos en casa. Por su parte, Cristal llega con el triunfo de 2-1 ante ADT y la goleada de visita a Ayacucho FC por 4-1.

En tienda de Alianza Lima, se espera que en el partido con Sport Boys puedan seguir sumando los 3 puntos que necesitan para afianzarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. Antes, los dirigidos por el suspendido Pipo Gorosito vencieron en Matute, sin público, a Alianza Universidad por 2-0.

Esta es la tabla actualizada de la Liga 1-2025 (Torneo Apertura EN VIVO)

No debemos olvidar que el Universitario vs. Sporting Crital, que finalmente se jugará con público tras la modificación de la sanción de la Comisión de Disciplina de la FPF será el primer encuentro de la jornada 14 del Torneo Apertura. El viernes 23 de mayo Alianza Lima y Melgar continurán con la fecha y sus respectivos partidos. Por último el sábado 24 de mayo, tres partidos cerrarán el calendario con el Cienciano vs. UTC de Cajamarca.

