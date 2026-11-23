La Liga Peruana de Vóley 2026-27 sigue generando emociones entre los aficionados y dejó importantes novedades tras disputarse la sexta fecha de la primera etapa. Universidad San Martín reafirmó su condición de líder luego de vencer a Olva Latino, mientras Alianza Lima también celebró ante Atlético Atenea. Por otro lado, Universitario sufrió una sorpresiva derrota frente a Circolo Sportivo Italiano. Con estos resultados, la tabla de posiciones presenta cambios importantes en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras la fecha 6

La Universidad San Martín se mantiene en lo más alto de la clasificación con 18 puntos y un registro perfecto de seis victorias en seis presentaciones. El conjunto santo atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato y se perfila como uno de los principales candidatos a pelear por el título nacional.

Alianza Lima ocupa la segunda posición con 17 unidades, aunque tiene siete partidos disputados debido a que adelantó un encuentro por su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Las blanquiazules consiguieron una importante victoria ante Atlético Atenea y continúan en la pelea por alcanzar a las líderes.

Puesto Equipo PJ Sets Puntos 1 San Martín 6 18:2 18 2 Alianza Lima 7 19:7 17 3 Regatas Lima 6 13:6 12 4 Universitario 6 12:6 12 5 Atlético Atenea 6 12:10 10 6 Rebaza Acosta 6 11:11 9 7 Deportivo Soan 6 10:11 9 8 Circolo Sportivo 6 10:11 8 9 Deportivo Géminis 6 9:13 7 10 Olva Latino 6 7:12 6 11 Deportivo Wanka 7 4:18 3 12 Perú Sub-19 6 0:18 0

Fuente: clasificación publicada tras la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

San Martín mantiene su invicto y se consolida como líder

La Universidad San Martín volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más sólidos de esta temporada. Las santas derrotaron por 3-0 a Olva Latino, con parciales de 25-18, 25-9 y 25-19, y sumaron tres puntos que les permiten conservar el primer puesto de la clasificación.

Con 18 unidades, seis triunfos consecutivos y apenas dos sets perdidos, el equipo de Santa Anita se convierte en el único club que todavía no conoce la derrota en la presente edición del campeonato. Su regularidad será fundamental para mantener la ventaja frente a sus principales perseguidores.

Alianza Lima vence a Atlético Atenea y sigue en la pelea

Alianza Lima también tuvo una jornada positiva al imponerse por 3-0 a Atlético Atenea. El conjunto blanquiazul consiguió un resultado importante para mantenerse en la segunda posición y no perderle el paso a San Martín, que continúa liderando la competencia.

Las íntimas alcanzaron los 17 puntos y tienen un partido más que varios de sus rivales directos. Esta diferencia en el número de encuentros disputados debe tomarse en cuenta al momento de analizar la clasificación, especialmente por los compromisos internacionales que afronta el equipo victoriano.

Universitario pierde ante Circolo y complica su posición

Una de las mayores sorpresas de la sexta jornada fue la derrota de Universitario de Deportes frente a Circolo Sportivo Italiano. El equipo crema cayó por 3-0, con parciales de 25-18, 25-22 y 25-20, resultado que representó un nuevo tropiezo en su campaña.

Las dirigidas por el conjunto merengue necesitaban una victoria para mantenerse cerca de los primeros puestos, pero terminaron cediendo ante un rival que aprovechó sus oportunidades. Pese a la caída, Universitario conserva 12 puntos y ocupa el cuarto lugar, aunque ahora comparte puntaje con Regatas Lima.

Regatas Lima y Circolo aprovechan la jornada para escalar

Otro equipo que consiguió un resultado destacado fue Regatas Lima, que derrotó por 3-0 a Deportivo Soan. La escuadra chorrillana mostró superioridad durante el encuentro y sumó tres unidades que le permitieron alcanzar los 12 puntos y ubicarse en el tercer puesto de la clasificación.

Por su parte, Circolo Sportivo Italiano también salió fortalecido después de superar a Universitario. Con ocho unidades, el equipo escaló hasta la octava posición y confirmó que puede convertirse en un rival complicado para los clubes que buscan asegurar un lugar entre los mejores de la primera etapa.

Resultados completos de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

La sexta jornada del campeonato se disputó entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, con seis encuentros que dejaron movimientos importantes en la tabla. Uno de los resultados más llamativos fue la victoria de Circolo sobre Universitario, mientras que San Martín y Alianza Lima cumplieron con sus respectivos objetivos.

Estos fueron todos los marcadores registrados durante el fin de semana:

Fecha Partido Resultado 21 de noviembre Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta 0-3 21 de noviembre Deportivo Soan vs. Regatas Lima 0-3 21 de noviembre Circolo vs. Universitario 3-0 22 de noviembre Géminis vs. Perú Sub-19 3-0 22 de noviembre San Martín vs. Olva Latino 3-0 22 de noviembre Alianza Lima vs. Atlético Atenea 3-0

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Los aficionados pueden seguir los encuentros de la Liga Peruana de Vóley a través de Latina, que cuenta con transmisión por televisión, página web y aplicación. De esta manera, los seguidores de los principales clubes tienen la posibilidad de acompañar a sus equipos durante las diferentes jornadas del campeonato.

Asimismo, los partidos están disponibles mediante los canales digitales de la Federación Peruana de Voleibol, incluyendo su página web oficial y el fan page de la Liga Peruana de Vóley Betsson. La competencia continuará con nuevas jornadas en las que San Martín buscará defender su liderato y Alianza Lima, Universitario y Regatas intentarán acercarse a la cima.