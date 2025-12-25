En un reciente entrevista, la periodista Talía Azcárate compartió un amargo episodio de discriminación de género que vivió en su debut en un reconocido canal de televisión. La comentarista relató cómo un desacuerdo técnico sobre un partido escaló hasta ser un ataque contra su permanencia profesional.

Este hecho, que involucra a un conocido conductor, refleja las barreras que enfrentan las mujeres en el periodismo deportivo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE EL CONFLICTO QUE VIVIÓ TALÍA AZCÁRATE DURANTE SU DEBUT TELEVISIVO?

En su debut televisivo en un canal que decidió no mencionar, Azcárate participó en un debate tras un duelo de Alianza Lima. La fricción apareció cuando el conductor principal expuso su visión del juego y ella optó por contradecirlo con fundamentos propios. Talía aclaró que su intención nunca fue generar conflicto: “Yo le di la contra en todo, pero no por molestar, sino que realmente yo pensaba distinto”.

Para la periodista, la discrepancia era parte natural del oficio: “Pero para mí los programas son como el fútbol. O sea, termina de jugar, te vas a tu casa y no pasó nada”.

Sin embargo, lo que para ella era una discrepancia cotidiana, para su colega resultó en una ofensa personal que trasladó a las oficinas administrativas del canal.

Talía Azcárate reveló episodio de machismo en canal de televisión. ( Habla Chino - Willax)

¿CUÁL FUE EL ARGUMENTO MACHISTA UTILIZADO POR EL CONDUCTOR PARA SOLICITAR LA SALIDA DE AZCÁRATE?

Al día siguiente de su estreno, la gerencia del canal citó a la periodista a sus oficinas administrativas, un hecho inusual que despertó su preocupación inmediata. Allí se le notificó que el presentador estrella condicionó su permanencia a la salida de Azcárate, basándose en un prejuicio misógino.

El conductor alegó una supuesta incapacidad femenina para entender el fútbol. Talía relató: “El conductor principal salió del programa y dijo: O la sacan a ella o me voy yo. Yo no estoy dispuesto a trabajar con ninguna mujer, porque ninguna mujer sabe de fútbol”.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE TALÍA ANTE ESTE ACTO DE DISCRIMINACIÓN?

En lugar de ceder ante la presión, Azcárate continuó trabajando y demostrando su valía profesional, aunque se aseguró de que colegas cercanos, como Óscar del Portal, estuvieran al tanto de la postura del individuo para evitar futuros incidentes. “Mira, habla con él, porque la verdad, si lo hago público con nombre y apellido... creo que va a tener un problema importante”, le advirtió en su momento, consciente del impacto que una denuncia de tal magnitud tendría en la reputación del agresor ante la sociedad actual, según recoge Infobae.

¿QUÉ ACTITUD MANTIENE LA COMUNICADORA FRENTE AL INVOLUCRADO EN LA ACTUALIDAD?

Tiempo después, el destino laboral volvió a reunir a ambos, aunque la actitud del agresor cambió hacia una cordialidad superficial. Azcárate decidió separar lo personal de lo profesional, enfocándose en su desempeño sin buscar amistad con quien intentó sabotear su futuro. La comentarista señaló: “A mí no me interesa ser su amiga, nada. Yo voy a ir a trabajar... y si pienso distinto a él, bueno, que le ponga azúcar y un poco de ganas, porque va a seguir pasando”.

Al encontrarse, el periodista optó por una actitud afectuosa: “Y cuando llego, me saluda con abrazos”, recordó Talía ante la hipocresía.

@willax.espectaculos Talía Azcárate nos cuenta una experiencia en televisión como periodista deportiva #HablaChino #PeriodistaDeportivo #TalíaAzcárate ♬ sonido original - Willax Espectáculos