La FIFA puso en marcha una nueva etapa de venta de entradas para la Copa Mundial 2026, pensada especialmente para los aficionados que no lograron asegurar boletos en las fases previas. Esta instancia llega luego de la publicación oficial del calendario de la fase de grupos y vuelve a colocar a los hinchas en el centro de la expectativa por uno de los eventos deportivos más esperados del planeta.

El organismo internacional busca ampliar las opciones de acceso a los partidos del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en medio de una demanda histórica y un alto interés global por asistir a los encuentros. A continuación, te contamos qué debes saber al respecto.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO SORTEO DE ENTRADAS DEL MUNDIAL 2026?

La tercera fase de venta se basa en un mecanismo de asignación aleatoria que permite a los aficionados postular a entradas para encuentros concretos, ya con el cronograma definido. Todos los registros tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, sin importar el día u hora de inscripción.

Los interesados pueden:

Elegir partidos específicos de la fase de grupos. Seleccionar la categoría de asiento disponible. Indicar la cantidad de boletos deseados, respetando el límite por hogar.

Una vez cerrado el plazo, la FIFA procesará las solicitudes y notificará por correo electrónico si la asignación fue total o parcial. El cobro se efectuará de forma automática en febrero, únicamente a quienes resulten seleccionados.

Composición EC: AP / Freepik

¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN PARA PARTICIPAR EN ESTA VENTA?

El requisito indispensable es contar con un FIFA ID activo. Incluso quienes participaron en sorteos anteriores deben volver a iniciar sesión y completar el registro para esta fase específica. Aquellos que aún no tengan una cuenta deberán crearla previamente en el sitio web oficial de la FIFA.

Además, es importante tener en cuenta que:

Solo pueden participar personas mayores de 18 años.

No es necesario pagar para inscribirse en el sorteo.

Si la solicitud es aceptada, la compra se concreta automáticamente.

Los aficionados que apoyan a una selección determinada también pueden postular a boletos destinados a hinchas de federaciones participantes, siempre que cumplan los criterios definidos por cada asociación nacional.

Crédito: Imagen generada por IA / Perplexity

¿CUÁL ES EL NIVEL DE DEMANDA Y QUIÉNES YA COMPRARON ENTRADAS?

La organización confirmó que cerca de dos millones de boletos ya fueron vendidos en etapas anteriores, lo que evidencia un interés sin precedentes por el torneo.

Durante los procesos previos, los aficionados de los países anfitriones encabezaron la compra de entradas, con Estados Unidos como el mercado más activo, seguido por Canadá y México.

A ellos se sumaron hinchas de potencias futbolísticas como Inglaterra, Alemania, Brasil, Argentina, Francia, España y Colombia, confirmando el carácter global del torneo y la expectativa que genera su realización en tres sedes distintas.

¿QUÉ OTRAS OPCIONES EXISTEN SI NO CONSIGUES BOLETOS EN EL SORTEO?

La FIFA ofrece alternativas adicionales para quienes no resulten beneficiados en esta etapa. Desde el lunes 15 de diciembre, se habilita el Mercado de Reventa e Intercambio oficial, donde los aficionados pueden acceder a entradas liberadas por otros compradores.

Asimismo, están disponibles:

Paquetes hospitality, que incluyen servicios exclusivos el día del partido.

Programas integrales de viaje con vuelos, alojamiento y boletos, ofrecidos por un proveedor internacional.

Toda la información detallada, junto con las condiciones legales y preguntas frecuentes, puede consultarse en la sección de tickets del portal oficial de la FIFA, según explica Infobae.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el próximo 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI