El delantero peruano Jean Deza expresó, en una entrevista concedida al espacio digital Play TV Prime de Pedro García, su firme deseo de encontrar una nueva chance que le permita reencaminar su carrera deportiva. El jugador reconoció que su principal objetivo es superar de una vez por todas los escándalos fuera de las canchas que, en más de una ocasión, opacaron su talento y frenaron su crecimiento profesional. Asimismo, su gran anhelo es regresar a la selección peruana, algo que considera posible si logra mostrar regularidad y compromiso en el equipo que le dé la oportunidad. Deza, quien formó parte de clubes como Alianza Lima y Sport Boys, ha atravesado un periodo complicado marcado por decisiones personales que afectaron su imagen pública y, en consecuencia, su continuidad en distintos equipos. Sin embargo, está enfocado en dejar atrás esa etapa y demostrar en el campo de juego que aún tiene mucho que ofrecer al fútbol peruano, apostando por la disciplina y el profesionalismo como la vía para reconstruir la confianza.

El mensaje del comunicador Pedro García fue muy contundente al referirse que será el primero en que lo va a...

Si bien reconoció y aplaudió la nueva actitud y el entusiasmo que Deza afirma tener en esta etapa, el comunicador dejó en claro que no toleraría un retroceso a las conductas que en el pasado perjudicaron su carrera. El periodista manifestó su deseo genuino de que el jugador del UTC Cajamarca logre regresar a la Primera División y encuentre la felicidad a través del fútbol, señalando que, si ese buen momento deportivo lo lleva nuevamente a ser considerado para la selección nacional, esperaría de él total responsabilidad y compromiso. Sin embargo, advirtió con firmeza que, de producirse algún desliz, como salir de fiesta o mostrar comportamientos imprudentes estando convocado, sería él mismo quien se encargaría de exponerlo públicamente y hacerle pagar las consecuencias, dejando claro que no dudaría en “liquidarlo” mediáticamente si volvía a fallar. “Te voy a rogar que no la cag... Porque el primero que te va a cag... soy yo”, enfatizó.

Qué otro consejo, también muy duro, le dio Pedro García a Jean Deza mientras continuaba la entrevista

Por otro lado, para Jean Deza, volver a jugar en la Liga 1 representa mucho más que una simple posibilidad deportiva. Dicho objetivo se ha convertido en una verdadera oportunidad de redención, tanto en el plano profesional como en el personal. A sus 33 años, el futbolista es consciente de que el tiempo juega en su contra y de que ya no puede cometer más errores como en el pasado. Es por ello, el entrevistador cerró sus declaraciones haciendo hincapié en la necesidad de que el jugador sea más previsor con su futuro económico, aconsejándole que cuide los ahorros que aún pueda conservar de sus años como profesional. Asimismo, le recordó que, si su talento lo lleva nuevamente a ser convocado y a entrenar en la Videna, debe evitar cualquier tipo de indisciplina que ponga en riesgo esa nueva oportunidad. “Ahorra, porque algo de ese maletín (de dinero) debes tener todavía. Si te convocan porque tienes talento y llegas a Videna, no se te ocurra cag...”, sentenció.

Lo que dijo el técnico del Sport Boys, Carlos Desio, sobre la posibilidad que Jean Deza juegue la próxima temporada

Por otra parte, Carlos Desio, actual entrenador de Sport Boys, también se refirió a la posibilidad de incorporar a Jean Deza al plantel, en un contexto donde el equipo busca alejarse de los últimos lugares de la tabla. Durante su participación en el programa Sin TV Vamos!, el estratega fue claro al señalar, que exige a sus jugadores un compromiso total con el club, dejando en claro que no está dispuesto a sumar futbolistas cuya presencia en los medios responda a temas ajenos al rendimiento deportivo. Consultado puntualmente sobre las posibilidades de fichar al extremo, Desio reiteró que cualquier decisión dependerá directamente del nivel de responsabilidad que muestre el jugador y de su capacidad para mantenerse alejado de situaciones que puedan distraerlo de lo futbolístico. Además, subrayó que, en un club que atraviesa un momento de renovación deportiva y que está bajo la constante mirada de la prensa y los hinchas, resulta fundamental que los futbolistas sean conscientes del cuidado de su imagen pública dentro y fuera de la cancha.

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