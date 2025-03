En la más reciente emisión del programa “Entre Ceja y Ceja”, presentado por Sebastián del Solar, el exfutbolista y entrenador Pablo Zegarra fue el invitado principal. Durante su participación, surgió el tema del desempeño del prometedor jugador Felipe Chávez, quien actualmente desarrolla su carrera en las categorías inferiores del prestigioso club alemán Bayern de Múnich, y además representa a la Selección Peruana de Fútbol en la categoría Sub-20. Al abordar el talento de Chávez, Zegarra realizó una comparación significativa, equiparando su estilo de juego con el de reconocidos futbolistas de talla mundial como Cristiano Ronaldo y el legendario peruano Nolberto Solano. ¿Qué se dijo sobre esta joven promesa? Entérate de todos los detalles en esta nota.

¿QUÉ DIJO PABLO ZEGARRA RESPECTO A FELIPE CHÁVEZ?

El exentrenador de Sporting Cristal compartió su experiencia junto a Felipe Chávez, destacando el compromiso que tenía con el fútbol. En esta línea, señaló cuáles son las características de Felipe Chávez. De acuerdo con Zegarra, el joven tenía una gran visión de juego en la cancha, lo que lo posiciona como un jugador con el potencial de alcanzar importantes logros. Incluso se animó a señalar que su juego parado es similar a la de reconocidas estrellas mundiales. “Tenía una visión de juego espectacular, y en balón parado estaba al nivel de esos señores, Cristiano Ronaldo y Ñol”, comentó.

¿QUÉ CURIOSIDAD COMPARTIÓ PABLO ZEGARRA SOBRE FELIZ CHÁVEZ?

Zegarra compartió que el futbolista, al jugar en el extranjero, le comentó a él que se encontró con una realidad totalmente distinta, ya que el fútbol sudamericano es muy diferente. “En el campo, cuando comenté sobre ese tema, le pregunté cómo había sido su primera experiencia. Me decía cómo se había sentido. Allá, el fútbol es más noble, no están todo el tiempo jalándote ni son tan mañosos como en el fútbol sudamericano”, contó Zegarra.

Por otro lado, en la misma entrevista, también se cuestionó cuál sería el motivo por el cual Chemo del Solar no habría considerado contar recientemente con la participación de Felipe para la selección peruana sub-20. Ante ello, Zegarra señaló que desconocía la razón y que, probablemente, tenían sus propios fundamentos para tomar esa decisión. “No lo sé, Chemo tendrá sus razones. Yo sí lo hubiese convocado porque ya lo he tenido y vi ese temperamento que mostró. Es un chico que, personalmente, no habría desaprovechado”, finalizó el técnico.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN POR LA QUE CHEMO DEL SOLAR NO CONVOCÓ A FELIPE CHÁVEZ?

El director técnico respondió de manera contundente frente a la ola de preguntas de los periodistas. A través de su declaración, evidenció que las razones por las cuales no había incluido a Felipe eran una suma de factores que él consideraba clave para el futuro desempeño de cada integrante de la Selección Peruana de Fútbol Sub-20.

En primer lugar, destacó su estilo de juego, pero señaló que el futbolista tenía dos años menos que los jugadores actuales de la selección, por lo que su categoría correspondía a la Sub-18. También mencionó que, en términos de edad, había jugadores que podrían tener un mejor desempeño en la cancha y que, en otro momento, Chávez tendría la oportunidad de representar a la ‘Blanquirroja’.

“Felipe Chávez probablemente en el próximo Sudamericano Sub-20 va a ser una de las figuras de Perú, no me queda la menor duda. Pero en estos momentos hay chicos que han entrenado conmigo día a día. Según mi criterio, puedo estar equivocado, pero el entrenador soy yo. Están mejor que él y por eso no está en la lista final”, concluyó Chemo.