Clíver Huamán, conocido en redes como ‘Pol Deportes’, es un joven de 15 años que se ganó la admiración de muchos tras narrar el partido entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro cercano al estadio Monumental. Su historia se volvió viral muy rápido. Gracias a su coraje, su sueño de narrar un partido dentro de un estadio se hizo realidad: L1 Max lo invitó a cubrir el encuentro de playoffs de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Sin embargo, Mr. Peet sorprendió con unas inesperadas declaraciones.

Tensión en la transmisión: Mr. Peet habla sobre complicada situación con L1 Max por narración de Pol Deportes: “Acá hay temas legales”

“Voy a explicar algo: me metí en un problema porque había términos legales que tenían que darse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó ese asunto. Hay cosas que uno desconoce, pero dentro de mi euforia y sentimiento, con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse; afortunadamente se solucionó, lo autorizaron desde Argentina, porque la gente cree que esto de acá, esto pertenece a torneos, esto sale de Argentina. Yo, en medio de la sorpresiva presencia de Pol, entablé una conversación con él y, al aire, coordiné con producción para que pudiera narrar un poco, pero ya una vez en cabina me dijeron: “Peter, acá hay temas legales porque es menor de edad”. Se trataba de hacer algo simbólico; esa fue la intención", empezó diciendo Peter Arévalo en ‘Madrugol’.

“Me quedé tranquilo porque lo vi feliz, lo vi relatar; tiene muchísimas condiciones y lo vi disfrutar del momento. Como él mismo dijo, era la primera vez que entraba a un estadio”, añadió el polémico periodista.

Sergio Peña rompe el silencio sobre su conversación con Alex Valera tras polémica por la selección: “Hable con el ‘Cholo’”

En el canal de YouTube “Hazme El Aguante”, Sergio Peña compartió la experiencia que tuvo con un medio de prensa tras sus comentarios sobre su llamado al equipo nacional. Recordemos que el volante aliancista dio a entender que él y otros jugadores dieron la cara por Perú cuando otros no querían defender la camiseta blanquirroja.

“Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, dijo Sergio en primera instancia.

“Yo lo que dije es que estábamos eliminados y hemos jugado estos últimos partidos pudiendo no estar en la selección y decirle no a la selección. Además, ahorrando críticas y todo, pero dimos la cara y no nos hemos escondido. Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’“, agregó el mediocampista blanquiazul.

