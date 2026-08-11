Por Redacción EC

El clásico entre Sporting Cristal y Universitario no terminó cuando el árbitro hizo sonar su silbato. El partido disputado en el estadio Monumental dejó una escena de tensión dentro del cuadro celeste, luego de que un reclamo por el gol de Gianluca Lapadula desencadenara una fuerte discusión entre Diego Enríquez y Yoshimar Yotún. El episodio ocurrió durante el encuentro y tuvo como protagonistas al arquero y al capitán del cuadro celeste. Lo que comenzó como un reclamo por una desatención defensiva terminó elevando los ánimos entre ambos futbolistas, al punto de requerir la intervención del árbitro Sebastián Lozano para evitar que la situación pasara a mayores.