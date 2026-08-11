El clásico entre Sporting Cristal y Universitario no terminó cuando el árbitro hizo sonar su silbato. El partido disputado en el estadio Monumental dejó una escena de tensión dentro del cuadro celeste, luego de que un reclamo por el gol de Gianluca Lapadula desencadenara una fuerte discusión entre Diego Enríquez y Yoshimar Yotún. El episodio ocurrió durante el encuentro y tuvo como protagonistas al arquero y al capitán del cuadro celeste. Lo que comenzó como un reclamo por una desatención defensiva terminó elevando los ánimos entre ambos futbolistas, al punto de requerir la intervención del árbitro Sebastián Lozano para evitar que la situación pasara a mayores.

El reclamo que encendió la discusión

De acuerdo con el periodista Jean Martín Dueñas, el origen del altercado estuvo relacionado con la acción que permitió el tanto de Universitario. Enríquez habría cuestionado a sus compañeros Lutiger y Díaz por la manera en que defendieron la jugada, una reacción que posteriormente involucró a Yotún.

“Se putearon, obviamente, como todos los vieron, con ‘ajos’, ‘cebollas’, lo que ustedes se imaginan. Pero el tema empieza porque Diego le reclama a Lutiger y a Díaz su desatención en el gol”, explicó Dueñas durante el programa de YouTube Enredadosc.

Según el relato del comunicador, Yotún intentó intervenir para bajar la temperatura del momento. Sin embargo, el intercambio entre ambos jugadores terminó convirtiéndose en una discusión verbal, pues el guardameta respondió al reclamo del experimentado mediocampista.

El momento que obligó a intervenir al árbitro

La situación subió de tono cuando Yotún empujó a Enríquez en medio de la disputa. La reacción generó una rápida intervención de Sebastián Lozano, quien decidió separar a los futbolistas antes de que el enfrentamiento pudiera derivar en un incidente mayor.

Leandro Sosa también participó en el intento por controlar la situación. Los protagonistas fueron apartados del foco de la discusión y conducidos hacia los vestuarios, aunque el ambiente dentro del conjunto celeste permaneció cargado durante los minutos posteriores.

Incluso después del gol, Enríquez habría intentado seguir la pelea. En ese momento, Martín Távara intervino para detener al arquero y evitar que la disputa volviera a crecer.

La tensión también llegó al vestuario

El episodio tampoco quedó completamente cerrado una vez que los jugadores abandonaron la cancha. De acuerdo con la versión de Jean Martín Dueñas, Enríquez permanecía molesto y visiblemente afectado por lo ocurrido durante el partido cuando el plantel ya se encontraba en los vestuarios.

La situación, sin embargo, terminó tomando otro rumbo. Yotún decidió asumir su parte en lo sucedido y se dirigió públicamente hacia su compañero para reconocer que su reacción durante la discusión no había sido la correcta.

Yotún pidió disculpas a Enríquez

El capitán de Sporting Cristal expresó su arrepentimiento frente al grupo y buscó cerrar el conflicto con un gesto de conciliación. “Quiero pedirle disculpas a Diego por lo que pasó”, manifestó Yotún, según el relato difundido por Dueñas.

El pedido fue aceptado por Enríquez y permitió recuperar la calma dentro del vestuario. Así, una de las escenas más tensas que dejó el partido entre Sporting Cristal y Universitario terminó con un pedido de disculpas y la intención de dejar atrás el enfrentamiento entre los dos futbolistas.