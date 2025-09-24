Alianza Lima se juega el todo o nada este jueves ante Universidad de Chile. Por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro blanquiazul visitará Coquimbo con la consigna de clasificar a la siguiente etapa. En este contexto, Fernando Gaibor, volante aliancista, vivió un tenso momento. Aquí te contamos qué pasó.

¡Tenso momento en vivo! Hincha de la U. de Chile interrumpe entrevista e insulta a Fernando Gaibor: Te vamos a..."

En plena entrevista en vivo, el volante ecuatoriano fue insultado por un supuesto hincha del cuadro chileno. “Te vamos a c..., peruano c...”, dijo el fanático.

Ante esta situación, Gaibor se mostró sorprendido e incómodo. “Ya me sacó”, dijo el centrocampista, quien prefirió seguir su camino y no responder más preguntas.

Sin embargo, antes de este suceso, el ecuatoriano dijo lo siguiente: “La clave va a ser que tengamos en cuenta todos los detalles en el desarrollo del juego y que podamos ser contundentes también”.

Copa Sudamericana 2025: ¿qué resultados requiere Alianza Lima para dejar fuera a la U. de Chile y clasificar a las semifinales?

Victoria de Alianza Lima sobre Universidad de Chile: Este sería el mejor resultado para los ‘blanquiazules’, asegurando su pase a las semifinales.

Empate entre Alianza Lima y Universidad de Chile: Si el duelo termina igualado, la clasificación se decidirá desde los penales.

Si Alianza Lima cae ante Universidad de Chile: Si los ‘Íntimos’ son derrotados por cualquier marcador ante el equipo chileno, le deberán decir adiós al torneo continental.

Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)

¿Habría tiempo suplementario si terminan empatados en Chile?

Si peruanos y chilenos igualan por cualquier marcador durante los 90 minutos, la llave se decidirá desde los penales, por lo que no habrá tiempo suplementario.

Programación fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de setiembre

- Ayacucho FC vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Las Américas / L1 Max y Liga 1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs UTC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Viernes 26 de setiembre

- Alianza Universidad vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- ADT vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

Sábado 27 de setiembre

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Domingo 28 de setiembre

- Cienciano vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansa: Los Chankas y Sporting Cristal