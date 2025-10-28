Universitario se consagró con su segundo tricampeonato de su historia. Y, en este equipo dirigido por Jorge Fossati, sin duda alguna, una de las figuras fue Jairo Concha. En base a asistencias y goles, el volante fue fundamental en la obtención de este logro. Sin embargo, en plena celebración por un nuevo título nacional, el mediocampista vivió un incómodo momento tras responder una burla en plena transmisión en vivo. Además, aprovechó la situación para dedicarle unas palabras a Bruno Marioni, exdirectivo de Alianza Lima.

“¿Futuro jale de la Juventus de Huamachuco? Pero al menos estamos acá en la ‘U’ hue***, ¿tú dónde ch*** estás?“, dijo Concha en primera instancia, mientras realizaba una conexión en vivo de Instagram. Rápidamente Jesús Castillo y Paolo Reyna le pidieron tener tranquilidad y calmarse. ”Me pican, me pican. Me buscan la boca", volvió a replicar Jairo.

Luego de unos segundos, el exSan Martín pidió las disculpas del caso. “Perdón, ‘manito’, no era mi intención, pero te excedes”. Después, el jugador crema se dedicó a argumentar los motivos por los que Universitario es justo tricampeón. “Hemos ganado Apertura, Clausura, qué más nos puedes decir“.

Finalmente, ya en el bus de regreso a Lima, Concha le dedicó unas palabras a Marioni, con quien en su momento tuvo diferencias tras su salida de Alianza. “Gracias a Marioni estoy acá. Marioni no, si ya lo mandamos a su casa el año pasado nomás“.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?

Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Rodrigo Ureña, volante chileno, le dedicó unas palabras al clásico rival, Alianza Lima. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado

- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado

- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado

- ADT 1-2 Universitario / Finalizado

- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 31 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Melgar

Sábado 1 de noviembre

13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho

FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT

Domingo 2 de noviembre

13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC

15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético

18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II

18:00 Sport Boys vs. UTC