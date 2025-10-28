Universitario se consagró con su segundo tricampeonato de su historia. Y, en este equipo dirigido por Jorge Fossati, sin duda alguna, una de las figuras fue Jairo Concha. En base a asistencias y goles, el volante fue fundamental en la obtención de este logro. Sin embargo, en plena celebración por un nuevo título nacional, el mediocampista vivió un incómodo momento tras responder una burla en plena transmisión en vivo. Además, aprovechó la situación para dedicarle unas palabras a Bruno Marioni, exdirectivo de Alianza Lima.
“¿Futuro jale de la Juventus de Huamachuco? Pero al menos estamos acá en la ‘U’ hue***, ¿tú dónde ch*** estás?“, dijo Concha en primera instancia, mientras realizaba una conexión en vivo de Instagram. Rápidamente Jesús Castillo y Paolo Reyna le pidieron tener tranquilidad y calmarse. ”Me pican, me pican. Me buscan la boca", volvió a replicar Jairo.
Luego de unos segundos, el exSan Martín pidió las disculpas del caso. “Perdón, ‘manito’, no era mi intención, pero te excedes”. Después, el jugador crema se dedicó a argumentar los motivos por los que Universitario es justo tricampeón. “Hemos ganado Apertura, Clausura, qué más nos puedes decir“.
Finalmente, ya en el bus de regreso a Lima, Concha le dedicó unas palabras a Marioni, con quien en su momento tuvo diferencias tras su salida de Alianza. “Gracias a Marioni estoy acá. Marioni no, si ya lo mandamos a su casa el año pasado nomás“.
¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?
Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Rodrigo Ureña, volante chileno, le dedicó unas palabras al clásico rival, Alianza Lima. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.
Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Viernes 24 de octubre
- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado
Sábado 25 de octubre
- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado
- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado
- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado
Domingo 26 de otubre
- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado
- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado
- ADT 1-2 Universitario / Finalizado
- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado
Descansan: Alianza Lima y Sport Boys
Programación de la fecha 17 del Clausura
Viernes 31 de octubre
20:00 Alianza Lima vs. Melgar
Sábado 1 de noviembre
13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho
FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT
Domingo 2 de noviembre
13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC
15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético
18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II
18:00 Sport Boys vs. UTC
Video recomendado