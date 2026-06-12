El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. De hecho, los medios deportivos y los hinchas se mantienen a la expectativa de que figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, entre otros referentes del fútbol mundial, contribuyan al éxito de sus equipos con su talento y buen juego. Sin embargo, este evento deportivo también sirve de vitrina para los jóvenes talentos más prometedores, quienes destacan por su capacidad técnica, visión de juego y potencial, cualidades que seguramente llamarán la atención de más de un aficionado durante la competencia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ FUTBOLISTAS PROMETEN BRILLAR EN EL MUNDIAL 2026?

En el marco del inicio del Mundial 2026, diversos medios deportivos señalan que esta podría ser la última cita mundialista para figuras como Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo, jugadores que han marcado a toda una generación en la historia del fútbol. Sin embargo, según diversos expertos, otros jóvenes futbolistas prometen convertirse en las grandes revelaciones de esta competencia gracias a su talento, técnica y potencial para destacar en la élite del fútbol mundial. Por ello, a continuación, te presentamos, compartido por El País, los jugadores que prometen destacar en esta cita mundialista con sus selecciones:

Désiré Doué (Francia) : Con apenas 20 años, este delantero del PSG es considerado una de las principales promesas del fútbol francés. Sobresale por su velocidad, capacidad de regate, versatilidad en ataque y habilidad para desequilibrar tanto por las bandas como en funciones de creación de juego.

: Con apenas 20 años, este delantero del PSG es considerado una de las principales promesas del fútbol francés. Sobresale por su velocidad, capacidad de regate, versatilidad en ataque y habilidad para desequilibrar tanto por las bandas como en funciones de creación de juego. Luka Vušković (Croacia) : Defensor central de 19 años que milita en el Hamburgo, cedido por el Tottenham, destaca por su fortaleza física, dominio del juego aéreo y buena salida de balón. Su versatilidad en labores defensivas y la madurez que muestra a su corta edad lo convierten en una de las promesas más interesantes de su posición.

: Defensor central de 19 años que milita en el Hamburgo, cedido por el Tottenham, destaca por su fortaleza física, dominio del juego aéreo y buena salida de balón. Su versatilidad en labores defensivas y la madurez que muestra a su corta edad lo convierten en una de las promesas más interesantes de su posición. Yan Diomande (Costa de Marfil) : Extremo de 19 años y una de las mayores promesas del fútbol africano. Jugador del RB Leipzig, sobresale por su velocidad, potencia en el uno contra uno y capacidad para actuar por ambas bandas. Su regate, aceleración y cambios de ritmo lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.

: Extremo de 19 años y una de las mayores promesas del fútbol africano. Jugador del RB Leipzig, sobresale por su velocidad, potencia en el uno contra uno y capacidad para actuar por ambas bandas. Su regate, aceleración y cambios de ritmo lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Gilberto Mora (México) : Con solo 17 años, este talentoso mediocentro ofensivo del Club Tijuana sobresale por su técnica, visión y capacidad para romper líneas de presión, cualidades que lo han convertido en una de las revelaciones más prometedoras del fútbol mexicano.

: Con solo 17 años, este talentoso mediocentro ofensivo del Club Tijuana sobresale por su técnica, visión y capacidad para romper líneas de presión, cualidades que lo han convertido en una de las revelaciones más prometedoras del fútbol mexicano. Nico Paz (Argentina): Jugador argentino de 21 años formado en la cantera del Real Madrid, quien destaca por su creatividad, visión de juego y capacidad para encontrar espacios entre líneas. Su técnica depurada y precisión en el pase lo convierten en un generador constante de oportunidades.

¿QUÉ CLUBES APORTAN MÁS FUTBOLISTAS AL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026 inició oficialmente este jueves 11 de junio, donde miles de hinchas podrán ver a sus jugadores preferidos, muchos de ellos pertenecientes a importantes clubes de primer nivel. De hecho, de acuerdo con el medio ESPN, el Manchester City de la Premier League se ubica como el único club que más jugadores aporta a la presente edición del torneo de la FIFA, con un total de 19 futbolistas convocados a las diferentes selecciones nacionales.

Asimismo, en la segunda posición del ranking se encuentra el Bayern Munich con 17 jugadores seleccionados. Por su parte, el tercer lugar lo comparten el Arsenal y el Paris Saint-Germain, equipos que disputaron la última final de la Champions League, con 16 futbolistas en las listas oficiales de los países que participarán en el Mundial. Finalmente, el listado lo cierra el Barcelona con un aporte de 15 deportistas, lo cual evidencian el peso de estos clubes europeos en la formación de talento internacional.