Alianza Lima y Universitario empataron 0-0 en el más reciente clásico disputado este domingo en el estadio Monumental. Aunque el encuentro no ofreció muchas oportunidades claras de gol, fue un duelo intenso y con varios roces, como el que protagonizaron Alex Valera y Hernán Barcos. Al finalizar el compromiso, el ‘Pirata’ brindó declaraciones en las que acusó al delantero crema de haberle faltado el respeto, e incluso cuestionó su nivel de compromiso con la selección peruana. Sobre esta comentada situación opinó Carlos Alberto Navarro, conocido periodista deportivo.

‘Tigrillo’ Navarro enfurece contra Hernán Barcos tras pelea con Alex Valera y le dedica irónico comentario: “Saquen a José de San Martín del cuadro”

Según lo relatado por Navarro, el desencuentro entre los jugadores se habría iniciado cuando el argentino cuestionaba una decisión arbitral en plena cancha del estadio Monumental. Fue entonces cuando ‘Valegol’ se metió en la conversación con una frase que no cayó nada bien al atacante argentino, lo que encendió la tensión entre ambos.

“Hernán Barcos le estaba reclamando al árbitro y Valera pasa por ahí y le dice ‘ya juega pelota y deja de estar reclamando’, eso es una falta de respeto para el ‘Pirata’, ay Dios mío, me han mentado la madre, el ‘Pirata’, en sus declaraciones después, porque Valera no se refiere al tema y dice ‘no, fueron cosas que se dicen en la cancha’”, indicó el popular ‘Tigrillo’.

“El ‘Pirata’ dice ‘cómo es posible que un jugador que no ha aceptado jugar por la selección....’, y dice que ha hecho más por el Perú que Valera. ¿Qué ha hecho el ‘Pirata’ por el Perú? Pero claro, cuando se trata de minimizar, eso no se trata de falta de respeto, además él ha hecho mucho más por el país que Valera, Dios mío, Don José de San Martín lo tienen que sacar del cuadro y ponerlo al ‘Pirata’”, agregó el comunicador.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera al terminar el clásico?

Luego del choque que tuvo con Valera en el campo, ya en plena zona mixta, Barcos indicó lo siguiente: “Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿A faltar el respeto a mí que creo que defiendo más al país que él?“.

¿Cómo fue el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

Ambos clubes llegaban a este clásico con la necesidad de ganar los tres puntos. Sin embargo, como suelen ser estos duelos, se hizo un partido más peleado que jugado. Pese a ello, Universitario tuvo hasta tres situaciones claras que pudieron vulnerar el arco del equipo victoriano. Con este resultado, los de Ate se mantienen como líderes del torneo, mientras que los ‘íntimos’ quedaron a tres unidades del primer lugar.

