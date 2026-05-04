Por Redacción EC

A cuatro fechas del cierre del Torneo Apertura, Alianza Lima comienza a perfilarse como principal candidato para quedarse con el primer certamen de la Liga 1. El conjunto blanquiazul ha logrado marcar diferencia en la recta final del campeonato. Hasta hace poco, los íntimos compartían el liderato con Los Chankas; sin embargo, el cuadro de Andahuaylas cedió terreno tras una inesperada derrota frente a Deportivo Garcilaso, resultado que lo relegó al segundo puesto. Con los marcadores ya definidos en la jornada 13, la tabla de posiciones sufrió variaciones importantes, dejando a Alianza Lima con una ventaja clave en la lucha por el título. El encuentro que concentra la mayor atención en la recta final será el choque entre ambos, correspondiente a la penúltima jornada.