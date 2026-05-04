A cuatro fechas del cierre del Torneo Apertura, Alianza Lima comienza a perfilarse como principal candidato para quedarse con el primer certamen de la Liga 1. El conjunto blanquiazul ha logrado marcar diferencia en la recta final del campeonato. Hasta hace poco, los íntimos compartían el liderato con Los Chankas; sin embargo, el cuadro de Andahuaylas cedió terreno tras una inesperada derrota frente a Deportivo Garcilaso, resultado que lo relegó al segundo puesto. Con los marcadores ya definidos en la jornada 13, la tabla de posiciones sufrió variaciones importantes, dejando a Alianza Lima con una ventaja clave en la lucha por el título. El encuentro que concentra la mayor atención en la recta final será el choque entre ambos, correspondiente a la penúltima jornada.

Partidos restantes de Alianza Lima en el Apertura

Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (L)

vs Sporting Cristal (L) Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (V)

Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (L)

vs Los Chankas (L) Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (V)

Partidos restantes de Los Chankas en el Apertura

Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (V)

(V) Fecha 15: Los Chankas vs Deportivo Moquegua (L)

vs Deportivo Moquegua (L) Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (V)

(V) Fecha 17: Los Chankas vs UTC de Cajamarca (L).

¡Histórico! El INCREÍBLE premio económico que recibió Alianza Lima tras el tricampeonato

El conjunto liderado por Facundo Morando recibió un reconocimiento económico de 108 mil soles tras consagrarse en la definición del torneo. En paralelo, el elenco de Universidad San Martín, que finalizó en el segundo puesto, obtuvo un incentivo de 90 mil soles.

Los montos que recibieron los demás equipos de la Liga Peruana de Vóley

1er. lugar: S/ 108,000.00 (ciento ocho mil soles)

2do. lugar: S/ 90,000.00 (noventa mil soles)

3er. lugar: S/ 81,000.00 (ochenta y un mil soles)

4to. lugar: S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos soles)

5to. lugar: S/ 58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos soles)

6to. lugar: S/ 43,200.00 (cuarenta y tres mil doscientos soles)

7mo. lugar: S/ 38,700.00 (treinta y ocho mil setecientos soles)

8vo. lugar: S/ 29,700.00 (veinte y nueve mil setecientos soles)

9no. lugar: S/ 25,200.00 (veinticinco mil doscientos soles)

10mo. lugar: S/ 20,700.00 (veinte mil setecientos soles)

11vo. lugar: S/ 17,100.00 (diecisiete mil cien soles)

12vo. lugar: S/ 13,680.00 (trece mil seiscientos ochenta soles)