La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha entrado en su etapa más vibrante, desatando la expectativa de millones de aficionados en todo el planeta que esperan ver en acción a las máximas figuras del balompié internacional. Con el nuevo formato de 48 selecciones, el torneo promete una fiesta deportiva sin precedentes, donde las potencias tradicionales y los combinados emergentes medirán fuerzas en una batalla épica por la gloria eterna. Las federaciones ya han empezado a destapar sus cartas definitivas, armando planteles repletos de talento, experiencia y jóvenes promesas listos para dejar su huella en la historia del fútbol. Conoce a continuación el desglose detallado de las plantillas confirmadas y las estrellas que pisarán Norteamérica en esta cita mundialista.
¿CUÁLES SON LAS LISTAS OFICIALES Y LOS JUGADORES CONVOCADOS POR CADA GRUPO PARA EL MUNDIAL 2026?
GRUPO A
Sudáfrica
- Arqueros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates).
- Defensas: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde FK), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).
- Mediocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).
- Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley), Thapelo Maseko (AEL Limassol).
Corea del Sur
- Arqueros: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum Keun (Jeonbuk Hyundai), Jo Hyeon-Woo (Ulsan HD).
- Defensas: Kim Moon-Hwan (Daejon Hana), Kim Min-Jae (Bayern de Múnich), Kim Tae-Hwan (Kashima Antlers), Park Jin-Seob (Jeonbuk Hyundai), Seol Young-Woo (Estrella Roja), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-Hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-Seok (Austria de Viena), Lee Han-Beom (Midtjylland), Cho Yumin (Sharjah FC).
- Mediocampistas: Kim Jin-Gyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-Ho (Stoke City), Paik Seung-Ho (Brimingham City), Yang Hyun-Jun (Celtic), Eom Ji-Sung (Swansea City), Lee Kang-In (PSG), Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD), Lee Jjae-Sung )Mainz 05), Hwang In-Beom (Feyenoord), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton).
- Delanteros: Song Heung-Min (LA FC), Oh Hyeon-Gyu (Besiktas), Cho Gue-Sung (Midtjylland).
GRUPO B
Suiza
- Arqueros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
- Defensas: Manuel Akanji (Inter), Aurèle Amenda (Eintracht), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05).
- Mediocampistas: Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco), Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla).
- Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds), Ruben Vargas (Sevilla).
Bosnia
- Arqueros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).
- Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).
- Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).
- Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).
GRUPO C
Brasil
- Arqueros: Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio) y Alisson (Liverpool).
- Defensas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).
- Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).
- Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth) y Neymar (Santos).
Marruecos
- Arqueros: Munir El Kajoui (RS Berkane), Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca) y Yassine Bounou (Al Hilal SFC).
- Defensas: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (West Ham United/Marsella), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk).
- Mediocampistas: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe SK/Betis), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Estrasburgo).
- Delanteros: Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Estrasburgo).
Haití
- Arqueros: Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz), Alexandre Pierre (FC Sochaux) y Johnny Placide (SC Bastia).
- Defensas: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).
- Mediocampistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Prešov).
- Delanteros: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros TC).
Escocia
- Arqueros: Liam Kelly (Rangers), Angus Gunn (Nottingham Forest) y Craig Gordon (Hearts).
- Defensas: Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Nathan Patterson (Everton), Aaron Hickey (Brentford), Jack Hendry (Al Ettifaq), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), John Souttar (Hearts), Anthony Ralston (Celtic), Grant Hanley (Hibernian) y Dom Hyam (Wrexham).
- Mediocampistas: Scott McTominay y Billy Gilmour (ambos del Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Ryan Christie y Ben Gannon-Doak (ambos del Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich City) y Findlay Curtis (Rangers).
- Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts) y Ross Stewart (Southampton).
GRUPO D
EE.UU.
- Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Turner (New England Revolution) y Matt Freese (New York City).
- Defensas: Antonee Robinson (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic), Sergiño Dest (PSV), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Max Arfsten (Columbus Crew) y Alex Freeman (Villarreal).
- Mediocampistas: Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Olympique Marseille), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Weston McKennie y Sebastian Berhalter (ambos de Vancouver Whitecaps), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United) y Alejandro Zendejas (Club América).
- Delanteros: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV) y Haji Wright (Coventry City).
GRUPO E
Alemania
- Arqueros: Manuel Neuer (Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim) y Alexander Nübel (Stuttgart).
- Defensas: Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck y Waldemar Anton (ambos del Dortmund), Jonathan Tah y Joshua Kimmich (ambos del Bayern), Malick Thiaw (Newcastle), David Raum (Leipzig), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) y Nathaniel Brown (Frankfurt).
- Mediocampistas: Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka y Lennart Karl (todos del Bayern), Florian Wirtz (Liverpool), Jamie Leweling y Angelo Stiller (ambos de Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund) y Nadiem Amiri (Mainz).
- Delanteros: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle) y Leroy Sané (Istanbul).
Curazao
- Arqueros: Eloy Room (Miami FC), Trevor Doornbusch (VVV Venlo) y Tyrick Bodak (Telsar).
- Defensas: Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen) y Jurïen Gaari (Abha).
- Mediocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telsar) y Godfried Roemeratoe (Waalwijk).
- Delanteros: Tahith Chong (Sheffield United), Sontje Hansen (Middlesbrough), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jeremy Antonisse (Kifisia), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC) y Jearl Margaritha (SK Beveren).
Costa de Marfil
- Arqueros: Alban Lafont (Panathinaikos), Mohamed Kone (Charleroi) y Yahia Fofana (Çaykur Rizespor).
- Defensas: Ousmane Diomande (Sporting), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco), Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Guéla Doué (Estrasburgo) y Ghislain Konan (Gil Vicente).
- Mediocampistas: Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor) y Jean Michaël Seri (Maribor).
- Delanteros: Amad Diallo (Manchester United), Simón Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Oumar Diakite (Círculo Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).
GRUPO F
Países Bajos
- Arqueros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland) y Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen).
- Defensas: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea) y Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion).
- Mediocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Noa Lang (Galatasaray), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Quinten Timber (Olympique de Marseille), Crysencio Summerville (West Ham United) y Guus Til (PSV).
- Delanteros: Cody Gakpo (Liverpool), Memphis Depay (Corinthians), Wout Weghorst (Ajax), Brian Brobbey (Sunderland), Justin Kluivert (Bournemouth) y Donyell Malen (AS Roma).
Japón
- Arqueros: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Tomoki Hayakawa (Kashima).
- Defensas: Hiroki Ito (Bayern de Múnich), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura y Takehiro Tomisayu (ambos del Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) y Yuto Nagamoto (FC Tokyo).
- Mediocampistas: Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Kaishu Sano (Mainz) y Junya Ito (Genk).
- Delanteros: Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Eintracht), Ayase Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade Reims), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC), Yuito Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint-Truiden).
Suecia
- Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby).
- Defensas: Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Eric Smith (St. Pauli) y Elliot Stroud (Mjallby).
- Mediocampistas: Lucas Bergvall (Tottenham), Yasin Ayari (Brighton), Mattias Svanberg (Wolfsburgo), Jesper Karlström (Udinese), Alexander Bernhardsson (Kiel), Ken Sema (Pafos) y Besfort Zeneli (Royale Union SG).
- Delanteros: Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Anthony Elanga (Newcastle), Taha Ali (Malmö), Gustaf Nilsson (Brujas) y Benjamin Nygren (Celtic).
Túnez
- Arqueros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), A. Chamakh (Club Africain) y Sabri Ben Hassen (Etoile du Sahel).
- Defensas: Montassar Talbi (Lorient), Ali Abdi (Niza), Dylan Bronn (Servette), Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir) y M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis).
- Mediocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Rani Khedira (Union Berlin), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa) e Ismaël Gharbi (Augsburgo).
- Delanteros: Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Khalil Ayari (PSG), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps) y Sebastian Tounekti (Celtic).
GRUPO G
Bélgica
- Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Estrasburgo).
- Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Arthur Theate (Eintracht), Zeno Debast (Sporting), Koni de Winter (Milan), Maxim de Cuyper (Brighton), Brandon Mechele y Joaquin Seys (ambos del Brujas), Nathan Ngoy y Thomas Meunir (ambos del Lille).
- Mediocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana y Youri Tielemans (ambos del Aston Villa), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Brujas) y Nicolas Raskin (Rangers).
- Delanteros: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Romelu Lukaku (Nápoles), Charles de Ketelaere (Atalanta), Alexis Saelemaekers (Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Matias Fernández-Pardo (Lille) y Diego Moreira (Estrasburgo).
Egipto
- Arqueros: Mohamed El Shenawy y Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria) y Mohamed Alaa (ZED FC).
- Defensas: Mohamed Abdelmonem (OGC Niza), Hamdi Fathy (Al-Wakrah SC), Karim Hafez y Mahmoud Saber (Pyramids FC), Mohamed Hany, Ramy Rabia y Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fotouh y Hossam Abdel-Maguid (Zamalek SC) y Tarek El Ala (Al-Nasr).
- Mediocampistas: Ahmed Sayed Zizo y Nabil Emad Dunga (Zamalek SC), Marwan Attia e Imam Ashour (Al-Ahly SC), Mohand Lashin e Ibrahim Adel (Pyramids FC), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC) y Haithem Hassan (Real Oviedo).
- Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool FC), Omar Marmoush (Manchester City), Aktai Abdullah (ZED FC) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona Atlètic/Al Ahly).
Nueva Zelanda
- Arqueros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia) y Michael Woud (Auckland FC).
- Defensas: Liberato Cacace (Wrexham), Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United), Finn Surman (Portland Timbers), Francis De Vries, Callan Elliot y Nando Pijnaker (todos de Auckland FC), Tim Payne (Wellington) y Tommy Smith (Braintree).
- Mediocampistas: Marko Stamenić (Swansea), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Alex Rufer (Wellington), Joe Bell (Viking) y Lachlan Bayliss (Newcastle).
- Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Ben Old (Saint-Étienne), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Matt Garbett (Peterborough), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Sarpreet Singh (Wellington) y Ben Waine (Port Vale).
GRUPO H
España
- Arqueros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).
- Defensas: Pau Cubarsí y Eric García (FC Barcelona), Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente y Marc Pubill (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Aymeric Laporte (Athletic Club).
- Mediocampistas: Rodri (Manchester City), Pedri, Dani Olmo y Gavi (FC Barcelona), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) y Alex Baena (Atlético de Madrid).
- Delanteros: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremi Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna) y Borja Iglesias (Celta).
Cabo Verde
- Arqueros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana) y Carlos Santos (San Diego).
- Defensas: Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense) y Edilson Borges (Al-Bataeh CSC).
- Mediocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets) y Kevin Pina (Krasnodar).
- Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti) y Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).
GRUPO I
Francia
- Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes) y Robin Risser (Lens).
- Defensas: William Saliba (Arsenal), Jules Kounde (FC Barcelona), Dayot Upamecano (FC Bayern), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa) y Maxence Lacroix (Crystal Palace).
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG), Adrien Rabiot (AC Milan), N’Golo Kanté (Fenerbahce) y Manu Koné (AS Roma).
- Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola (todos del PSG), Michael Olise (FC Bayern), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Rayan Cherki (Manchester City).
Senegal
- Arqueros: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (Niza).
- Defensas: Kalidou Koulibaly (Al Ahli), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Krépin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Moussa Niakhaté (O. Lyon), Moustapha Mbow (Paris), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray) y Ilay Camara (Anderlecht).
- Mediocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham) y Bara Sapoko Ndiaye (Bayern).
- Delanteros: Sadio Mané (Al Nassr), Nicolas Jackson (Bayern), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Bamba Dieng (Lorient) y Cherif Ndiaye (Samsunspor).
Noruega
- Arqueros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburgo) y Egil Selvik (Watford).
- Defensas: Kristoffer Ajer (Brentford), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking FK) y Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
- Mediocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bob (Fulham), Patrick Berg y Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt), Morter Thorsby (Cremonese), Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Thelonious Aasgaard (Rangers).
- Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) y Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).
GRUPO J
Argentina
- Arqueros: Dibu Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella) y Juan Musso (Atlético Madrid).
- Defensas: Cristian Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Ajax), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi y Facundo Medina (Olympique Marsella) y Lisandro Martínez (Manchester United).
- Mediocampistas: Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Estrasburgo) y Giovani Lo Celso (Real Betis).
- Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez, Nico González, Thiago Almada y Giuliano Simeone (todos del Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), José Manuel López (Palmeiras) y Nico Paz (Como).
Austria
- Arqueros: Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).
- Defensas: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), David Affengruber (Elche), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene y Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).
- Mediocampistas: Christoph Baumgartner, Xavier Schlager y Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Carney Chukwuemeka y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Paul Wanner (PSV), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo).
- Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK Linz).
GRUPO K
Portugal
- Arqueros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Farense).
- Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes y Rúben Dias (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes y Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal) y Tomás Araújo (Benfica).
- Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves y Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).
- Delanteros: João Félix y Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).
RD Congo
- Arqueros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre) y Mattieu Epolo (Standard Lieja).
- Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens) y Joris Kayembe (KRC Genk).
- Mediocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland) y Edo Kayembe (Watford).
- Delanteros: Yoane Wissa (Newcastle), Théo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Brian Cipenga (Castellón) y Meschack Elia (Alanyaspor).
Colombia
- Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).
- Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Déiver Machado (FC Nantes) y Johan Mojica (Mallorca).
- Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United), Richard Ríos (Benfica), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Juan Portilla (Paranaense).
- Delanteros: Luis Diaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Gómez (Vasco da Gama) y Juan Camilo Hernández (Real Betis).
GRUPO L
Inglaterra
- Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).
- Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento y Dan Burn (Newcastle), John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Djed Spence (Tottenham).
- Mediocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Declan Rice y Eberechi Eze (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest) y Morgan Rogers (Aston Villa).
- Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Bukayo Saka y Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Ollie Watkins (Aston Villa) e Ivan Toney (Al-Ahli).
Croacia
- Arqueros: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn) e Ivor Pandur (Hull City).
- Defensas: Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car y Luka Sucic (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland) y Luka Vuskovic (HSV).
- Mediocampistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna) y Toni Fruk (Rijeka).
- Delanteros: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas) e Igor Matanovic (Friburgo).
Panamá
- Arqueros: Orlando Mosquera (Al Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional) y César Samudio (CD Marathón).
- Defensas: Amir Murillo (Beşiktaş), César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello) y Roderick Miller (Turan Tovuz).
- Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador) y Azarías Londoño (CD Universidad Católica).
- Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica) y Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).
¿QUÉ SELECCIONES FALTAN POR ANUNCIAR SUS CONVOCATORIAS OFICIALES PARA LA CITA MUNDIALISTA?
A pesar de que el inicio del torneo se encuentra a la vuelta de la esquina, el misterio rodea todavía a varios combinados nacionales. Diversos cuerpos técnicos han preferido agotar los plazos reglamentarios antes de desvelar quiénes serán los encargados de defender sus colores, manteniendo bajo estricta reserva sus nóminas oficiales.
Dentro de este grupo de escuadras rezagadas se encuentran los combinados de México y República Checa en el sector A; seguidos por Canadá y Qatar dentro del Grupo B. De igual manera, la incertidumbre persiste en el Grupo D con los planteles de Paraguay, Australia y Turquía, mientras que en el sector E, Ecuador sigue sin definir sus piezas. Finalmente, completan esta lista de naciones en espera los conjuntos de Irán (Grupo G), la dupla de Arabia Saudí y Uruguay (Grupo H), el cuadro de Irak (Grupo I), además de Argelia junto a Jordania (Grupo J), Uzbekistán (Grupo K) y la escuadra africana de Ghana (Grupo L).
