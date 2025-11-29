Desde su llegada a Alianza Lima, Hernán Barcos se ha consolidado como una de las piezas más importantes del plantel, no solo por su identificación con la camiseta, sino también por su eficacia y liderazgo dentro del área. Esto le ha permitido anotar oficialmente 76 goles en 187 partidos jugados, igualando a Juan Rivero para ubicarse como el noveno goleador histórico del club. Sin embargo, pese al profesionalismo mostrado por el argentino, la directiva blanquiazul optó por desvincularse del delantero después de cinco años, lo que generó una serie de reacciones tanto en los hinchas como en los medios deportivos. De hecho, el periodista Pedro García no dudó en criticar tal decisión y recordó un penoso periodo que atravesó Alianza hace años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ PEDRO GARCÍA A ALIANZA LIMA TRAS LA SALIDA DE HERNÁN BARCOS?

En la edición de ‘Vamos al var’, Pedro García, conductor del programa, se refirió a la salida inminente de Hernán Barcos en Alianza Lima, luego de varias semanas de especulaciones. El periodista deportivo expresó su disconformidad con la decisión adoptada por la directiva blanquiazul, al señalar que el argentino siempre demostró un alto nivel de profesionalismo, tanto dentro como fuera del campo, por lo que, según él, es una noticia difícil de entender. Asimismo, el comunicador mencionó que el club debería hacerle una estatua al delantero como forma de agradecimiento por todos estos cinco años de alegrías. Por otro lado, no dudó en recordar los difíciles momentos que atravesó el plantel tras el descenso en 2020, así como catalogar al equipo como una “cantina”, debido a la conducta de algunos jugadores.

“Hay una cosa paradójica: Alianza Lima, el fútbol peruano tiene una carencia de profesionalismo. Resulta que Alianza Lima, que ha sido puro talento en toda su historia y que está reconstruyendo cada año mejor en su imagen, porque Alianza Lima, si tú comparas con equipos no tan lejanos, era una cantina Alianza. Ha habido años que Alianza era una cantina. Ahora, Alianza mejora su imagen: sale campeón, luego pelean, no puede ganar, se impone la ‘U’, y resulta que su goleador, el máximo extranjero de la historia de Alianza Lima; resulta ser impecable profesional, metódico, se duerme temprano, hace goles por veintenas, rompe todo en la Copa Libertadores, genera y protagoniza la mejor campaña internacional de 124 años de Alianza Lima, y resulta que no continúa en el equipo. Yo no entiendo nada”, dijo García en RPP.

¿POR QUÉ PEDRO GARCÍA NO ACEPTÓ INTEGRAR EL PROGRAMA ‘SATÉLITE’ DE JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán alista un nuevo proyecto digital llamado ‘Satélite’, el cual promete ofrecer al público contenido variado, desde entretenimiento hasta información deportiva, con el objetivo de atraer a una audiencia más amplia y posicionarse como uno de los canales líderes en línea en el país. De esta manera, según el programa Ouke, Pedro García, junto a otros periodistas deportivos, sería uno de los nuevos fichajes del exdelantero de la selección con un espacio de nombre ‘La hora del Chirrinchi’. Sin duda, esto generó la molestia de Carlos Orozco al ver a tres de sus figuras en el nuevo programa del canal de streaming de la ‘Foquita’.

Sin embargo, en declaraciones para un medio digital, Pedro García descartó esta posibilidad por motivos que prefirió no detallar, al considerar que le resultaban inconvenientes, así como aseguró que nada tiene que ver el tema económico. De hecho, el comunicador afirmó que logró reunirse con el futbolista en varias oportunidades, durante las cuales se le presentaron diversos proyectos que despertaron su interés; aunque, precisó que todo quedó solo en conversaciones.

“Sí me junté como suele pasar cuando hay un proyecto nuevo. Me invitaron a tomar un café y con mucho gusto acepté hablar del proyecto por lo menos tres veces. Entonces, dentro de la charla hubo la posibilidad de que a mí se me plantearan hacer determinado contenido. Me interesó escuchar, siempre es bueno conversar de posibilidades y alternativas. Ha habido determinado punto, esto me lo reservo para mí, en el que ya era bueno mejor dejarlo ahí porque había un punto en el que dar un paso más me resultaba inconveniente por determinadas circunstancias. Y no tiene nada que ver con la parte económica porque ni hablé ni pregunté en ninguna reunión ni lo tocamos”, explicó García.

