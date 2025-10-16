Pese a la expectativa que existe por Alex Valera y Luis Ramos en la selección peruana, todavía ninguno de los dos delanteros han demostrado tener un nivel que se le acerque a Paolo Guerrero, histórico delantero de la Bicolor. En este contexto, Diego Rebagliati, conocido comunicador, expresó la ilusión que le genera un joven delantero de Alianza Lima.

Un nuevo ‘Potrillo’ a la vista: ¿Quién es la nueva joya de Alianza Lima que elogia Diego Rebagliati y destaca en torneo internacional? “Tampoco le quiero meter presión”

El atacante ante el que se rindió en halagos el popular ‘Reba’ es Geray Motta, delantero de la Sub 16 del equipo victoriano. “Me gusta mucho más Motta como ‘9’. Es el tema del que más hablamos últimamente, pero tampoco le quiero meter presión a Motta como que tiene que ser la solución para los problemas de ‘9’ del fútbol peruano”, comentó el especialista en ‘Al Ángulo’.

Tras la contundente victoria de Alianza Lima por 5-2 frente a Cruz Azul de México en la fecha final del Grupo A de la Adidas Cup, Rebagliati opinó que Motta se distancia del perfil tradicional de un delantero centro.

“Estamos empezando a creer que para jugar de ‘9’ tienes que medir más de 1.85, tener buen juego aéreo, ser fuerte o ser como Paolo o Claudio. Pero también existen los ‘9’ con Luis Suárez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lapadula o Valera, que no miden más de 1.80, pero son fuertes, bien armados y saben hacer goles. Hoy Motta demostró que jugando de delantero sabe anotar, que tiene el gol de una manera muy natural. Se puede construir un ‘9’ desde características y no desde el prejuicio”, añadió Rebagliati.

Carlos Zambrano revela que sabe cuál fue el motivo por el que Ricardo Gareca no continuó en la selección peruana: “Sé todo lo que pasó”

Carlos Zambrano es uno de los defensores más experimentados de la selección peruana que disputó la última Eliminatoria. Y, una vez que se concretó la eliminación, el ‘Kaiser’ se ha encargado de responder las diferentes interrogantes de la prensa sin esquivar ninguna pregunta, por más incómoda que sea. En este contexto, el defensor de Alianza Lima se refirió a cuál fue el motivo por el que Ricardo Gareca no continuó al mando de la Bicolor.

En una entrevista para ‘Hazme el aguante’, el rudo zaguero central habló absolutamente de todo. Y, uno de los temas que se tocó, fue la salida del ‘Tigre’ de la blanquirroja, a lo que el jugador aseguró saber muchas cosas sobre lo sucedido.

“Yo sé todo lo que pasó, por qué no se quedó Ricardo. Sé muchas cosas. A mí me hubiese gustado que el proceso se mantenga por muchos años, sea Ricardo, Juan, el nombre que sea”, empezó diciendo Zambrano en dicho espacio.

“Siempre me hubiese gustado que se mantenga porque cuando cambian 2 o 3 entrenadores es que algo mal está. Vuelves con otra metodología. Es complicado mientras más cambias de entrenador”, agregó el ‘León’.

Zambrano se refirió a la salida del técnico Ricardo Gareca de la selección peruana.

Manuel Barreto conversó con estos dos experimentados futbolistas de Perú y acordó no llamarlos para amistoso con Chile, según Diego Rebagliati

Según Diego Rebagliati, conocido comunicador, hay dos futbolistas con los que fue acordada su no convocatoria para el duelo ante Chile. “Yo tengo muchas ganas de ver a Felipe Chávez de ‘10’. Doy mi equipo. Un tiempo cada arquero, yo arrancaría con Enríquez y después que uno de los dos tape el segundo tiempo. Inga de lateral derecho, Araujo con Garcés o Santamaría. El lateral izquierdo pondría a López y le daría la cinta de capitán. De ‘6’ a Noriega, de ‘8’ a Jairo (Concha) y de ‘10’ a Chávez, que quiero verlo 60 minutos”, empezó diciendo el popular ‘Reba’ en el podcast ‘Los Reba’.

“Adelante pondría a Grimaldo por un lado, Kenji por el otro y Valera de ‘9’. Me gusta bastante más a Valera que a Ramos”, agregó el conocido analista deportivo. Luego, Diego llegó al tema de los jugadores que no fueron llamados y se explayó.

“¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Rento (Tapia) hay mucha molestia en la Videna”, indicó Rebagliati, dando a entender que en el caso del arquero y del lateral hubo una comunicación previa para no tomarlos en cuenta para este duelo de preparación.