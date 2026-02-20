¿Un ‘Tigre’ en Matute? Alianza Lima pretende fichar a Ricardo Gareca, según Reimond Manco: “Me han confirmado que...”

Durante las últimas semanas, Alianza Lima vive momentos de incertidumbre luego de los malos resultados, tanto en el torno local como en la Copa Libertadores. Esto, sin duda, ha generado la indignación y crítica de los hinchas íntimos, quienes han cuestionado el desempeño de algunos futbolistas y del propio técnico Pablo Guede. De esta manera, se ha avivado los rumores sobre la búsqueda de alternativas que podría reemplazar al argentino. Frente a esta situación, Reimond Manco contó que la directiva blanquiazul se contactó con Ricardo Gareca, con el objetivo de que dirija el primer equipo y así cumpla los objetivos trazados: campeonar la Liga 1 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE FICHAJE DE RICARDO GARECA A ALIANZA LIMA, SEGÚN REIMOND MANCO?

Las próximas horas son cruciales para Pablo Guede, quien se jugaría su continuidad al mando de Alianza Lima, debido a los resultados adversos en la Liga 1 y a la temprana eliminación a manos del equipo paraguayo 2 de Mayo en la Copa Libertadores. Es así que se ha venido especulando sobre los técnicos que reemplazarían al argentino. De acuerdo con el periodista José Varela, del programa ‘Modo Fútbol’, contó que desde la directiva blanquiazul ha gustado mucho el estilo de juego de Gustavo Álvarez (Ex DT de la U de Chile), ya que consideran que es el entrenador ideal que podría acabar con esta mala racha. A pesar de que no ha sido oficialmente confirmado por el club, esto se podría concretar muy pronto.

Así, otro de los nombres que estaría en la mira de Alianza, según Reimond Manco, es Ricardo Gareca, quien sería el elegido para revertir la crisis que atraviesa el conjunto victoriano ante la falta de un once titular consolidado, descartando así a Wilmar Valencia como nuevo DT. “Yo no sé cómo se tomaría este suceso. Mucho influye el malestar de la hinchada aliancista. Creo que no va a pasar el fichaje de Wilmar Valencia por Pablo Guede, ya que creo que la gente estará en contra de Franco Navarro. Sin embargo, diferente posición sería que sacan a Pablo Guede e inmediatamente presentan a otro entrenador, que me han confirmado que ya hubo un acercamiento con Ricardo Gareca, por ahí hasta ni se tiene que ir Franco Navarro”, dijo en ‘Juego Cruzado’.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026