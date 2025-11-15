Unión Minas y ANBA FC se enfrentan este domingo 16 de noviembre de 2025 a las 2:30 p.m. (horario local peruano). Ambos equipos jugarán la final de la Copa Perú 2025 en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador y medirán sus fuerzas tras alcanzar un cupo en esta competencia. Unión Minas fue el ganador frente a ASA FC alcanzando así su pase a la final. Mientras, Anba clasificó a la final tras ganarle a Juventud Huracán en una tanda de penales.

Puedes sintonizar la final de la Copa Perú 2025 desde la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de su canal de Youtube y DyJSports.