La espera terminó y la Liga 1 2026 vuelve a escena con una jornada que promete mover las piezas en la parte alta de la tabla. Tras el receso provocado por la fecha FIFA, los equipos regresan a la competencia con la obligación de sumar, especialmente aquellos que todavía mantienen intacto el objetivo de quedarse con el Torneo Clausura. El protagonismo estará puesto en Deportivo Garcilaso, que afronta esta fecha desde la cima y tendrá una nueva oportunidad para defender su posición. Sin embargo, la ventaja no es definitiva: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y otros clubes que vienen detrás están al acecho y saben que cualquier tropiezo del líder puede abrirles la puerta para acercarse. La jornada también tendrá como uno de sus principales focos a Alianza Lima, que busca reencontrarse con su mejor versión en la recta decisiva del campeonato. Cada punto empieza a tener un peso mayor y los partidos de esta fecha 11 podrían marcar diferencias importantes en la carrera por el título nacional y la posibilidad de consagrarse sin necesidad de disputar una final.

¿Qué debes saber del Torneo Clausura?

La emoción del Torneo Clausura está lejos de apagarse. La lucha por los primeros lugares se mantiene al rojo vivo y cada jornada puede alterar el panorama, especialmente con Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso decididos a mantenerse en carrera. Ninguno parece dispuesto a regalar terreno, por lo que la pelea por la cima promete extenderse hasta las últimas fechas.

En ese escenario, Alianza Lima tendrá que redoblar esfuerzos si pretende imponer su ritmo y alcanzar el objetivo de conquistar el campeonato nacional sin necesidad de disputar una final. El camino no será sencillo: sus principales rivales están al acecho y cualquier tropiezo podría ser aprovechado de inmediato. Con varios equipos separados por una diferencia estrecha, el Clausura todavía tiene mucho por contar.

Programación de la fecha 11 del Clausura

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)