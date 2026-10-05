Por Redacción EC

La espera terminó y la Liga 1 2026 vuelve a escena con una jornada que promete mover las piezas en la parte alta de la tabla. Tras el receso provocado por la fecha FIFA, los equipos regresan a la competencia con la obligación de sumar, especialmente aquellos que todavía mantienen intacto el objetivo de quedarse con el Torneo Clausura. El protagonismo estará puesto en Deportivo Garcilaso, que afronta esta fecha desde la cima y tendrá una nueva oportunidad para defender su posición. Sin embargo, la ventaja no es definitiva: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y otros clubes que vienen detrás están al acecho y saben que cualquier tropiezo del líder puede abrirles la puerta para acercarse. La jornada también tendrá como uno de sus principales focos a Alianza Lima, que busca reencontrarse con su mejor versión en la recta decisiva del campeonato. Cada punto empieza a tener un peso mayor y los partidos de esta fecha 11 podrían marcar diferencias importantes en la carrera por el título nacional y la posibilidad de consagrarse sin necesidad de disputar una final.